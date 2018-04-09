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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
09.04.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Bu Başkan ve bu yönetimle bu kadar!

Osman Gürçay
Osman Gürçay
osmangurcay@gmail.com
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Osman Gürçay
Osman Gürçay
osmangurcay@gmail.com

 Kasımpaşa karşısında alınacak üç puanın bizi sezon adına mutlu sona yolculuk yaptıracak olması bakımından önemi büyük bir maça çıkarken Bursaspor’un başında sahada, kulüpte, yönetimde TEK Akil Adam olan Batalla’nın olmaması içimizi karartıyor.

Antalya ve Konya’nın galibiyetine Alanya, Osmanlı ve Gençlerbirliği eklenme ihtimali Kasımpaşa maçına ayrı bir önem yüklüyordu.

Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren her bölgede biz varız diyen Kasımpaşa, karşısında Batalla kafası kesik tavuk gibi zıplayan bir Bursaspor vardı.
Ali Ay’in büyük fedakarlıklarla(!) yarım sezon için 800 bin Euro’ya takıma soktuğu Mousa Sow’un sağlık için spor yapmaya devam etmesi zaten bir eksikle oynattı.

İlk yarının özeti sahada oluşan üç gol pozisyonu da golle sonuçlansaydı skor 3 – 0 olacaktı. Birisi gol oldu ve 31’ de Trezeguet ceza alanı dışından vurduğu şutla Harun’u avladı ve durumu 1-0 yaptı. Bursaspor ise sıfır pozisyonla soyunma odasına gitti.

İkinci yarıya Delarge’ın yerine Yusuf Yazıcı ile başlayan Bursaspor oyuna hızlı başladı. 50’de Stancu sıfıra inip Yusuf’u gördü ama Bursaspor yakaladığı ilk pozisyonu gol olmadı.

54’de Musa Sow ceza alanı içinde röveşataya kalkarken Bilal’ı kafadan vurunca sarı kartı gördü.

Bursaspor baskısı sürüyor ama orta alandan akıllı top çıkmayınca ceza alanına savruk ortalarla pozisyon aramakla sonuç almaya kalkmanın bedeli 70’den sonra bizi oyundan düşürmek olur notunu düşelim.

61’de Yusuf vurdu, Eray çıkardı.

Bursaspor istediği baskıyı kurunca, Kasımpaşa 66’da Mensah’ın yerine Ahmet’i oyuna aldı.

Bursaspor’un 15 dakikalık temposu sonuç getirmeyince 70’den sonra oyun Kasımpaşa’nın istediği şekilde sürmeye başladı.

73’de Kasımpaşa Harun’u geçti ama vuruş zayıf kalınca defans kaleye giden topu Ekong engelledi.

75’de sahada yeterince dinlenen Mousa Sow yerini Kubilay Kanatsızkuş’a bıraktı.

79’da Kasımpaşa etkili geldi Ahmet’in vurduğu şut kendi takım arkadaşına çarparak auta çıktı.

85’de son koz olarak Kembo yerini Sinan’a bırakırken, Kasımpaşa’da da golün sahibi Trezeguet yerini İlhan Depe’ye bıraktı.

Hakem +4 dediğinde son dakikaya kadar sabreden tribünler Ali Ay’ın Sivas maçında kendileri için yaptığı tezahüratı misliyle ona iade etmeye başladı.
Ve 1-0 yenildik.

Parlakay ve Ay’ın laneti sürüyor ama Bursaspor büyük bedeller ödeyeceği süreçten nasıl çıkacak kimse bilmiyor. Bursaspor gibi bir takıma hasbelkader Başkan oluyorsun ama Başkanı olduğun takım sırat köprüsünden geçerken, sen BTSO seçimlerinde oy peşinde koşuyorsun.

Bursaspor kan kaybetmeye devam ederken, kırktan fazla ortasıyla bir gol pozisyonu bile bulamaması gelecekteki günlerin nelere gebe olduğunun işaretçisidir.

 

Osman Gürçay
Osman Gürçay
osmangurcay@gmail.com
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