Biz hiç bu kadar ezik olmamıştık

Profesyonel dünyada amatör duygulara seslenmenin hükmü yoktur. Hele ki bunu yaparken profesyonellere borç ödemek yerine üç buçuk aylık kiralık futbolculara oluk gibi para akıtırsan karşılığını böyle alırsın.

Medipol Başakşehir sezonun en iyi futbolunu oynayan takımdır. Zaten güçlü olan kadrosunu daha da güçlendirmiştir ama şampiyon bir takım değil sadece liderdir. Biz ise yakın geçmişte Medipol Başakşehir’i defalarca hem de farklı yenerek şampiyon olmuş bir takımız. Bu gün aramızdaki fark şampiyon olduktan Bursaspor’un ne kadar kötü yönetildiğinin karnesidir.

Bursaspor ilk kez yenilmiyor. Evinde de ilk kez yenilmedik. Kötü oynadığımız maçlar oldu ama bu evimizde bu kadar kötü ve ezik mücadele ettiğimiz bir maç hatırlamıyorum. Sahaya baktığınızda sanki 15 M.Başakşehirli’ye karşı çırpınan 9 Bursasporlu futbolcu var gibiydi. Bunun adı ağır metal ve mental yorgunluktur.

BÜYÜK YANLIŞ

Bülent Yıldırım başlayın dediği andan itibaren Medipol Başakşehir’in ilk golünün hangi dakikada geleceğini düşünmeye başladım ve 16 ncı dakikanın sonlarına doğru köşe vuruşundan gelen topa Attamah herkesten ve özellikle Barış’tan fazla yükselerek golü attı.

Golün ardından kısa süren tepki baskısı sonrasında M.Başakşehir sazı tekrar eline aldı ve tek başına çalmaya başladı.

Musa Sow kötü futbolcu değil ama acil servis gibi hazır olmadan M.Başakşehir gibi topa hakim olan ve güçlü orta sahası ile farklılık yaratan bir takıma karşı ikili forvete koymak, Le Guen’in büyük yanlışıydı.

58’de Mossoro ve 86 ‘da Arda’nın skoru üçlemesinin dışında futbol adına kayda değer iki şey vardı.

Birincisi evimizdeki bir maçta yüzde 65 e 35 gibi kötü bir topa sahip olma oranımız, ikincisi daha kötü olan Bursaspor’un ilk ve tek oyun planının baş aktörü alan Pablo Martin Batalla’nın sakatlığının dört hafta sürecek olmasıdır.

Başkan ve Yönetimin geçen yılın ikinci devresinde çektiklerimizi unutmadan yola devam ederken, Paul Le Guen’in verdiği mesajları dikkate almasını diliyorum.