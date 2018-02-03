Beşiktaş’ı ‘ gerçekten’ elimizden kaçırdık

Tarla gibi zeminde canını dişine takan bir Bursaspor’un karşısında gereğinden fazla transferle nerede çokluk orada yokluk diyen bir BJK vardı.

Bu BJK’ ye anlayışı düzeltmek için Vida transferi değil, takımı fabrika ayarlarına döndürecek tornavida gerekir.

Maçtan dakikalar…

7’de Quareasma’nın kornerine tribünden gereksiz atılan cisimlerin parasal maliyeti bütçemizi, tribün yasağının takıma desteğin kıvamını bozacağını söyleyelim.

BJK 12’de Adriano’nun soldan gelen pası alıp dripling ile önünü boşaltarak ceza yayı dışından vurduğu çok güzel bir şut ile 1-0 öne geçti.

16’da Oğuzhan Adriano gibi geldi ve onun gibi vurdu ama Harun bu kez kornere attı. BJK nin bu atak sonrasında yaklaşık bir saatlik süre içinde yaptığı tek olumlu hareketti.

20’de Barış sağdan kesti ama Stancu, Pepe tarafından etkisiz hale getirildi.

35’de Yusuf Erdoğan’ın devreye girmesiyle ilk tehlikeli Bursaspor atağını Fabri kornere çeldi.

37’de yine Yusuf ile soldan başlayan atak sonucunda Titi çaprazdan vurdu topa kale içinde dokunan Negredo topu kendi tavanına çaktı ve 1-1 oldu.

Devre böyle bitecek derken yine Yusuf 45+2 de soldan adeta BJK defansını delerek sıfıra indi vurdu defanstan döndü, bu kez kafa ile kale içine gönderdi topla kale sahasında buluşan Delarge topu ağlara gönderdi ve durum 2-1 oldu.

İkinci yarı yine karşılıklı ataklar ile geçti. BJK’ nin beraberlik çabalarının karşısında uzun süre direnen Harun’u ilk yarıda kendi ayağına sıkan Negredo 5 dakikalık uzatmanın ilk anlarında kafa ile avladı ve maçı 2-2 berabere bitiren golü attı.

Bursaspor’un tutanı Harun, kaçanı Yusuf Erdoğan iyi olunca atanı nasıl olsa bulunur.

Bazen üç puan alsanız da tünelin ucundaki ışığı göremezsiniz ama bazen kazanamazsınız ama umut hali devam eder ya! Bu maç böyle bir maçtı. Kimyamızı bozmadan, beklentilerimizi abartmadan Mayıs ayını sıkıntısız bulmak hedefimiz olmalıdır.

Son olarak bu stat zeminini devre arasında kasaplara teslim eden zihniyeti kınayıp noktayı koyalım.