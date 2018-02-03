Beşiktaş’ı ‘ gerçekten’ elimizden kaçırdık

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Tarla gibi zeminde canını dişine takan bir Bursaspor’un karşısında gereğinden fazla transferle nerede çokluk orada yokluk diyen bir BJK vardı.
Bu BJK’ ye anlayışı düzeltmek için Vida transferi değil, takımı fabrika ayarlarına döndürecek tornavida gerekir.
Maçtan dakikalar…
7’de Quareasma’nın kornerine tribünden gereksiz atılan cisimlerin parasal maliyeti bütçemizi, tribün yasağının takıma desteğin kıvamını bozacağını söyleyelim.
BJK 12’de Adriano’nun soldan gelen pası alıp dripling ile önünü boşaltarak ceza yayı dışından vurduğu çok güzel bir şut ile 1-0 öne geçti.
16’da Oğuzhan Adriano gibi geldi ve onun gibi vurdu ama Harun bu kez kornere attı. BJK nin bu atak sonrasında yaklaşık bir saatlik süre içinde yaptığı tek olumlu hareketti.
20’de Barış sağdan kesti ama Stancu, Pepe tarafından etkisiz hale getirildi.
35’de Yusuf Erdoğan’ın devreye girmesiyle ilk tehlikeli Bursaspor atağını Fabri kornere çeldi.
37’de yine Yusuf ile soldan başlayan atak sonucunda Titi çaprazdan vurdu topa kale içinde dokunan Negredo topu kendi tavanına çaktı ve 1-1 oldu.
Devre böyle bitecek derken yine Yusuf 45+2 de soldan adeta BJK defansını delerek sıfıra indi vurdu defanstan döndü, bu kez kafa ile kale içine gönderdi topla kale sahasında buluşan Delarge topu ağlara gönderdi ve durum 2-1 oldu.
İkinci yarı yine karşılıklı ataklar ile geçti. BJK’ nin beraberlik çabalarının karşısında uzun süre direnen Harun’u ilk yarıda kendi ayağına sıkan Negredo 5 dakikalık uzatmanın ilk anlarında kafa ile avladı ve maçı 2-2 berabere bitiren golü attı.
Bursaspor’un tutanı Harun, kaçanı Yusuf Erdoğan iyi olunca atanı nasıl olsa bulunur.
Bazen üç puan alsanız da tünelin ucundaki ışığı göremezsiniz ama bazen kazanamazsınız ama umut hali devam eder ya! Bu maç böyle bir maçtı. Kimyamızı bozmadan, beklentilerimizi abartmadan Mayıs ayını sıkıntısız bulmak hedefimiz olmalıdır.
Son olarak bu stat zeminini devre arasında kasaplara teslim eden zihniyeti kınayıp noktayı koyalım.