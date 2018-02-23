Beş golle gelen kabus!

Takım kadrosu, oyun kurgusuna bakınca, bana Mösyö Le Guen’in Fransızca “tazminatımı verin ufak ufak gideyim” dedi gibi geldi ama bu maç sadece Le Guen’i değil yönetimdeki Fransızları da gönderir.



İlk 10 dakikada GS’ın yenildiği Kasımpaşa maçındaki kadar bile pozisyonu yoktu ama soldan Rodriguez’in ceza alanına kestiği topta Bursasporlu dört defans oyuncusu birbirini marke ederken bomboş durumdaki Gomis yerden düzgün bir şutla Harun’u avladı ve durumu 1-0 yaptı.



33’e kadar bizim sıfır şutumuza karşı onların dört şutundan tek kaleyi tutanı gol olmuştu. Yine de bir şeyler beklemek hakkımızı saklı tuttuk.



34’de eski model tankımız Stancu palet kırınca oyundan çıktı yerine Sinan girdi.

İkinci bölgedeki top kayıplarımızı savuştururken, 37’de gayet rahat pozisyonda topa hakim olan Ekong topu önüne açınca baskıyı yedi ve topu teslim etmek yerine kızararak takımını on kişi bıraktı. Pozisyon gereği bile olmayan bu kırmızı kartı takımın konsantrasyon bozukluğunun turnusol kağıdı gibi oldu.



38-39 arası iki topun direkten döndüğü anlar şansımızdı ama 41’de Ertuğrul şansımıza dur dedi ve ayağındaki topu Rodriguez’e teslim ederek takımının ipini keserek durumun 2-0 olmasına katkısını koydu.

Devre hediye ettiğimiz iki gol ve bir kırmızı kart ile 2-0 sona erdi.



İkinci yarıya aynı takımla çıktık ve 49’da Serdar Aziz’imiz sevinmeyeceği golünü filelere gönderdi ve durumu üçledi.

72’de yüreğimizi yakan “Bursa Kümeye” sesleri arasında Gomis durumu 4-0 yaptı.



Golden sonra Fransız uyandı ve Josue John’un yerine Furkan Soyer’i oyuna aldı.

80’den sonrasını aktif dinlenme ile geçiren Galatasaray 4-0 a razı Bursaspor karşısında dejenerasyon koşuları yapıyor derken 90+3 de yine Rodriguez’in getirdiği topa dokunan Gomis hat trick yaptı maçı 5-0 maçı bitirdi.



Bu sonuç Bursaspor açısından geçen yıl gibi yine karanlık bir dönemin gümbür gümbür geldiğini gösterdi.