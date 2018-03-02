Batalla’nın üç puanlık öldürücü asisti…

Başkan Ali Ay’ın üyelerin eleştirileri karşısında Bursaspor ve kamuoyunu derinden yaralayan BSTV’den de naklen yayınlanan “defolup gidiyorsunuz” sözleri haftaya damgasını vurdu.Başkan Ay Divan Kurulu Toplantısında bulunan üyeler toplantıyı terk etmeye başlayınca bu kez Divan Başkanı İdris Sevinç uyarısı sonucunda sözlerini geri alıp özür dilemesi sonucu değiştirmedi.

Bursaspor’da işler sadece sahada değil yönetimde anlayışında da iyi gitmiyor. Geçen sezon son maçta mucize gibi bir sonuçla ligde kalan Bursaspor’da kendisini on haftadır 3 puana hasret kalan takımın tek patronu ilan eden Ali Ay’ın başarısız sonuçlar karşısında hamle yapamaması da ayrı bir sorun olarak gözüküyor.

İşte bu duygu ve düşüncelerle Kayserispor maçına çıkan Bursaspor ilk dakikalarda rakibin hızını keserek 20’den sonra alan bırakmadığı rakibinin üzerine gitmeye başladı. Üçüncü bölgede doğru tercihlerin yapılmaması sonucunda ilk tehlikeli şutumuzu 32’de Kembo ile çerçeveye vurduk ama kaleci başarılıydı. Her şeye rağmen savaşan bir takım olması sevindiriciydi.İlk yarının karnesinde rakibin sıfır şutuna karşı isabetli dört şutumuzu iyi bir istatistik olarak kaydettik ama sonucu değiştirecek şutu çekemedik ve devre arasına 0-0 ile gittik.

İkinci yarıya aynı iştahla başlayan Bursaspor’un karşısında ligde rüzgâr gibi esen Kayserispor’dan eser yoktu.Dakikalar ilerledikçe sağdan soldan bıkmadan bindirmeler yapan Bursaspor karşısında sadece savunma yapan bir Kayserispor’un direncini 76’da Battala kendi tarzı ile öldüren asistini değerlendiren Stancu on haftalık üç puan, üç maçlık gol hasretine son verdi. 1-0 oldu.

Bursaspor başarılı bir şekilde Kayserispor’un pas bağlantılarını kesince benzini bitmiş araba gibi iterek hedefe gitmeye çalıştı ve belki de sezonun en başarısız oyununu oynadı ve hak ettiği bir yenilgi aldı.Bu oyun, takım savunması ve galibiyet sorunun haftalardır gitmesi tartışılan Paul Le Guen’de ve takımda olmadığını gösterdi.Şampiyonluk kazanmış bir takımın hak etmediği şeyleri yaşamaması için Mayıs ayına kadar baltaların gömülmesi şarttır.