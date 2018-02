Kaçan atış büyük olur

Birbirine kalite ve seviye olarak çok yakın bir görünüm sergileyen rakiplerin arasındaki farkı, isabetli üç sayılık atışların sayısı, hücum ribauntları ve benchten gelen skor katkısı belirledi. Beşiktaş’ta özellikle Diebler, biri ilk yarıda üçü de ikinci yarıda olmak üzere üç bomboş ve kritik üçlükten isabet çıkartamayarak mağlubiyetin temel sebeplerinden birisi oldu ve eleştiri oklarını üzerine çekmeyi hak etti. Genel itibariyle ritim bulduğumuz anlarda işin sonunu Clark ve Diebler yüzünden getiremedik ve Tofaş, üst üste ikinci kez yine maçı bileğinin hakkıyla kazanmış oldu.

Her iki takım da, geçen maçtan akılda kalan faydalı ve işe yaramış taktikleri gözeterek sahaya çok atletik beşlerle çıktı. Kaos basketbolu ile Mike D’Antoni’nin ve Paul Westhead’in 7 saniye dolmadan hücumu bitirmeye yönelik yüksek tempolu basketbol felsefesini birleştiren Tofaş, ritim bulduğu zaman Banvit’e cehennemi yaşatan Beşiktaş’a kendi ilacından tattırdı ve ilk periyottan itibaren (ilk çeyrekte 6/9, toplamda 14/31) Kara Kartallar’ın potasını üçlük bombardımanına tuttu. Bilhassa çeyrek finalin suskun ismi Crocker (20s 4r 3a) ve benchten gelerek üçüncü çeyreğin en kilit noktasında üst üste iki üçlük atarak düğümü çözen Kadji (15s 4r), Beşiktaş’ın peyderpey düşen isabet yüzdesine nazire yaparcasına Tofaş’ı önde tuttu.

Beşiktaş’ta her eline aldığı topu düşünmeden, ölçüp biçmeden potaya atan Clark (2/6 üçlük ve 3/10 genel isabetle 8s 5r) ve (sonraki periyotlarda biraz düzelse bile) pas tercihleri yönünden gayet kötü bir gün geçiren Adams (9s 5a 3tç), Diebler ile birlikte Beşiktaş’ın nice geri dönüş çabasını istemeden baltalayan isimler oldular. Onların işini de yapmayı üstlenen ve Beşiktaş’ın kazanması halinde yine maçın tartışmasız MVP’si seçilecek olan Strawberry ise (6/9 üçlükle 25s 3a), inanılmaz zor pozisyonlarda çok büyük oynayarak ve muazzam dış isabetler kaydederek takımı oyunda tuttu. Onun liderliğinde ve yükselen performansında ritmi birkaç kez eline geçiren, rüzgârı ve ivmeyi arkasına alan Beşiktaş’ı, cömertçe verilen hücum ribauntları ve Sertaç’ı bol bol dinlendirip finale saklama gayreti (benchten gelerek 6dk, 4s 0r – ki mecburen 32 dk sahada kalan Lalanne’ı bu strateji çok yordu) hedeften uzaklaştırdı.

Elbette ki, Strawberry’nin yaptığı liderliğin bir benzerini Tofaş’ta sergileyen yıllanmış şarap Meija’nın da (14s 6r 5a) takımın her başı sıkıştığında bir şeyler üretip takımının geri düşmesine, skorun eşitlenmesine müsaade etmemesi, her türlü takdirin üzerindeydi. Ona, maçın MVP’si seçilen Morgan (17s 9r 4a) ve ilginç yerlerde sorumluluk alıp yararlı inisiyatifler kullanan Henry (10s 5a) de eşlik edince, Tofaş istediklerini daima elde etti. Özellikle rotasyon, atletizm ve dayanıklılık yönünden eli daha güçlü olan rakibine karşı maç sonunda gerektiği kadar diri kalabilmeleri takdire şayandı. Ribauntlarda da 37-27’lik üstünlük kurarak, kaçan her fırsatta bir yeni şans yaratıp skor sıkıntısı çekmediler.

Beşiktaş’ta Lalanne’in (4/7 isabetle 14s 4r 3tk 2b) Banvit maçının aksine ribauntlarda bekleneni verememesi ve ilk Tofaş maçındaki gibi oynaması, takımın, özellikle de Kenan, Strawberry ve Weems’in kimi anlarda devleşen savunmalarını ödülsüz bıraktı, hatta cezalandırdı.

Tofaş’a tebriklerimi sunar, Beşiktaş’ımıza da kalan kulvarlarda başarılar dilerim..