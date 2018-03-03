ADAMS & LALANNE A.Ş.

Bilhassa ikinci çeyrekte skor yönünden her iki takımın da kısırlık yaşadığı, genel itibariyle seyir zevki açısından vasatı aşamayan bu maçta, Beşiktaş adına galibiyetin anahtar kelimeleri rotasyon, (son çeyrek hariç) pota altı üstünlüğü, 26-43’lük ribaunt hakimiyeti ve 1-5 mevkilerinin uyumu oldu.

Maçtan önce kaptan Muratcan’ın sakatlık haberini, Semih’in nihayet iyileşip maç kadrosunda yer alması haberiyle dengeleyen ve Sertaç’ın milli maçlardaki düşüşünü atlatmasını arzulayan Beşiktaş, maça tutuk başladı. Rakibin özellikle Miles ve Carmichael ile geliştirdiği iç-dış hücum organizasyonlarına karşın sadece Adams ve Strawberry’nin bireysel çabalarıyla cevap veren Kara Kartallar, Sertaç ve benchten gelen Lalanne ile hücum ribauntlarını domine ederek yüzdesiz hücumları ikinci şans sayılarıyla örtmeyi başardı. Sertaç’ın yardım savunmasında, Clark’ın ise oyunun her yerinde aksaması neticesinde ev sahibi ekip, erkenden skor üstünlüğünü ele geçirdi. Solomon’un hava harekatlarına Strawberry’nin son saniye üçlüğü ile gelen yanıt neticesinde, ilk çeyreği Beşiktaş 23-20 geride kapattı.

Beşiktaş’ın yine erkenden faul hakkınızı doldurduğu ikinci çeyrekte, Lalanne’ın silkinip dirilmesi skor durgunluğuna ilaç oldu. Her iki tarafın da sert savunmaya karşılık yüzdesiz biçimde hücum etmesiyle çeyreğin skoru düşük kalırken, hücum ribauntları ve pota altı basketleri ile Lalanne (ilk yarıda 9s), bireysel patlayıcılığı ile de Adams, takımı 0-11’lik bir seri ile çeyrek bitimine yakın 32-36 öne taşıdı. Adams’ın devasa smacı, Lalanne’in ise erkenden 3 faul almasına karşın Ufuk Sarıca tarafından oyunda tutulması, devrenin 38-44 önde tamamlanmasındaki başat etkenler oldular. Weems’in son saniyelerdeki savunma gayretleri de takdire şayandı.

Üçüncü çeyrekle birlikte tüm enerjisini savunma sertliğine harcayan ve hücumda daha da oyundan düşen Uşak’ta, Adams-Lalanne ikilisinin organizasyonlarına cevap verecek kimse bulunamayınca, Beşiktaş farkı giderek açmaya başladı. Ev sahibinin rotasyon darlığına, kendi geniş rotasyon imkânı ile karşı koyan ve kilit oyuncularının yorulmasını engelleyen Siyah-Beyazlılar, Weems’in boş üçlüğü ile farkı 13 sayıya kadar çıkardı (40-53). Solomon’un her iki potadaki direnişinde yalnız kalması, Strawberry ve Erkan’ın da ekstra sayı katkısı vermesi neticesinde, bu çeyrekte rakibe 17-33 üstünlük kurup son periyoda 45-60 önde girdik.

Solomon’a Carmichael ve Hamilton’ın eşlik etmesi sonucu, son çeyrekte momentum ve pota altı üstünlüğü bir anda Uşak’ın eline geçti. Gelgelelim dış şut bakımında Miles (17s) dışındaki isimlerin (Watson, Şafak, Hamilton) istenileni verememesi yüzünden, Beşiktaş oyunu rölantiye alarak tecrübesini kullanıp nispeten rahat bir son çeyrek oynadı. Yorgunluk faktörünü de bertaraf eden Beşiktaş, son toplarda hata yapmadı ve haftayı galibiyetle kapattı. Lalanne’ın pota altında adeta bir Kevin Thompson soğukkanlılığıyla oynadığı (17s 8r 4tk) bu müsabakada, maçın baş kahramanı, güçlerini iyilik için kullanabilen Adams (17s 3r 7a) oldu. Strawberry de çift hanelere ulaşan bir diğer isim olurken, Beşiktaş’ın tam 9 oyuncusundan sayı katkısı alması, Clark ve Diebler’ın defolu performanslarını unutturmayı başardı. Kazanma kültürü sayesinde vasat bir günü bile kurtarabilen Beşiktaş’ı tebrik ederim...