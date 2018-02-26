Göztepe umut verdi

Göztepe ilk onbeş dakikaya rakibini tartmak, sahada yapabileceklerini görmek adına biraz temkinli başladı. Sivasspor ise galibiyet için sahada olduğunu bu dakikalardaki istekli oyunuyla hissettirdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Göztepe, ilk onbeş dakikanın ardından daha istekli bir görüntü ortaya koydu. Rakip sahada varlığını daha fazla hissettiren sarı kırmızılı ekip, ilk devrenin kalan dakikalarında tamamen üstün bir futbol oynayarak gol pozisyonları buldu ve 35. dakikada Demba Ba’nın harika füzesiyle 1-0 öne geçti. Başarılı oyuncu Demba Ba’nın 2 golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk yarı tek golle sonuçlandı.

Göztepe, ikinci yarıda topu tamamen rakibine bıraktı. İlk yarıdaki %55’lik topla oynama oranı %40’a kadar düşen Göztepe, 1-0’ı koruma düşüncesini maç sonuna kadar sürdürdü. Sivasspor’un önde baskı yapması, savunmasını dahi orta saha çizgisine kadar getirmesi, Göztepe’nin kazandığı topları değerlendirmesine, kontra atağa çıkmasına engel oldu. Göztepe’nin ilk yarıdaki pas yüzdesi ikinci yarıda yarı yarıya düştü.

Sarı kırmızılı ekip ikinci yarıda pozisyon üretemezken, savunmadaki başarılı oyunu da rakibin pozisyon bulmasına engel oldu. Sabri Sarıoğlu’nun uzun bir aradan sonra ilk defa ilk on birde oyun başlaması, hırslı ve istekli olması, Göztepe’nin ilk yarıdaki ofansif oyununa büyük etkisi oldu. Başarılı oyuncu sık sık hücuma çıkarak Sivasspor savunmasını oldukça zorladı ve açtığı ortalar rakip kalede tehlike yarattı.

Göztepe’nin defans dörtlüsünün uyumu ve hatasız oyunu da dikkatlerden kaçmadı. Geçen hafta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Adama Traore’nin yerine ilk on birde maça başlayan Leo Schwechlen ve devre arası transfer döneminde takıma dahil olan stoper Wallace Reis de hatasız oynadı.

İkinci yarıdaki kötü futbola rağmen Göztepe, adeta 6 puan değerindeki bu maçı kazanarak Avrupa ümitlerini yeşertti ve kalan haftalar için umut veren bir görüntü ortaya koydu. Ancak Göztepe’nin güzel futbolunu 90 dakikaya yayması gerekiyor. Koskoca bir devreyi rakibe teslim etmek, pas yüzdesini ve gol pozisyonu sayısını düşürmek ilerleyen haftalarda sıkıntılar yaratabilir ki bundan önceki haftalarda son dakikalarda kaybedilen puanlar bunun en büyük göstergesi oldu.