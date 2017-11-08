Pankart açıldığı gibi 4-5 saniye içerisinde tribünden ve saha içinden gelen uyarılar neticesinde kaldırılsa da başta Göztepe başkanı olmak üzere çeşitli tepkiler gösterildi.

Aslında pankartın hikâyesi, maçtan günler öncesine dayanıyordu. Her iki takım taraftarları da maçtan önce atışıyor, rekabet önce sanal ortamda başlıyor, ardından da maç gününe kadar devam ediyordu. Özellikle Beşiktaş taraftarının, İzmir ve İzmir'in kızlarını hedef alan çirkin sözleri karşısında çılgına dönen Göztepe taraftarı, maçtan önce otobüs taşlama ve pankart açma olaylarıyla bir anda gündeme oturuyordu.

Ardından bir haber düştü internet sitelerine ve hızlıca yayıldı. Göztepe başkanı Mehmet Sepil, pankartı asanları ve bu pankart organizasyonunun içinde olanları Göztepe taraftarı olarak kabul etmediğini ve bu kişilerin “asalak” olduğunu belirtiyordu. Kimisi ‘başkan haklı’ dedi, kimisi kabul etmedi, kimisi de haklı bulup “asalak” kelimesinin gereksiz olduğunu düşündü.

Başkan aslında haklıydı. Çünkü devraldığı Göztepe bayrağını en yukarı taşımak için büyük küçük ayırt etmeden, Göztepe yararına olan her türlü çabayı gösteriyordu ve bu çabaların, Göztepe’nin yükselen prestijinin ve potansiyelinin, gündeme bomba gibi düşen “çirkin pankart ve otobüs taşlama” haberleriyle gölgelenmesine sessiz kalamıyordu. Söylediği “adeta dünyam başıma yıkıldı” cümlesi aslında her şeyi özetliyordu.

Başkan haklı çünkü Göztepe’nin yıllardır süregelen bir sürü problemi vardı ve başkan bunları tek tek çözerken, amaçladığı tek şey Göztepe’yi prestijli, sevilen, saygı duyulan, Türkiye’de başarı yakalamış ve Avrupa’da başarı kovalayan bir kulüp yapmaktı. Bu bağlamda Göztepe, Adnan Süvari A takım tesislerine kavuşmuş, stadının temelini attırmış, altyapı tesislerinin ise temelini atmak için gün sayıyordu.

İşte bu yüzden, ‘Başkan haklı’ diyorum.

Başkan Mehmet Sepil, Göztepe’yi o kadar çok seviyor ki; bu kulübü, bu camiayı ve hatta bu pankart ve otobüs taşlama organizasyonlarında yer alan taraftarların medyada hedef haline gelmesi, bu konuda haber yapılması çok zoruna gitmişti. Medyaya ‘Göztepe taraftarı bu değil’ diyordu, çünkü her yerde şanlı Göztepe taraftarının büyüklüğünü anlatıyordu...

Yine de olay gereğinden fazla büyütüldü ve uzatıldı.

Göztepe’mize de, başkanımıza da, taraftarımıza da sahip çıkalım.

Başka Göztepe yok.