Yükselişe Sakarya Arası

Pınar Karşıyaka deplasmanda Sakarya BŞB’ye 90-78’lik skorla mağlup oldu. Geçtiğimiz haftalarda transferlerle beraber yükselişte olan Karşıyaka, ligin formda ekiplerinden Sakarya ile karşılaştı. İzmir ekibi, zaman zaman dengeyi yakalasa da maçın neredeyse tamamında geriden takibini sürdürdü. Hücum ribauntlarında rakibini savunmakta zorlanan Karşıyaka sahadan 12 sayılık yenilgiyle ayrıldı.

Son üç maçını kazanan Yeşil Kırmızılılar deyim yerindeyse taraftarını artık seri galibiyetlerin geleceğine inandırdı. Beşiktaş karşısında oynanan kaliteli ve mücadeleci basketbol, kolej havasına alışmış taraftarı da bir anda olayın içine soktu. Tribün rakamlarındaki artış da bunu kanıtlar nitelikte. Aslında Sakarya’dan alınacak bir galibiyet, takımın daha yukarıyı düşünmesine olanak sağlayacaktı. Fakat sezon başından bu yana bir çok maçın önüne geçen ribaunt sorunu yine baş gösterdi. Rakibine on hücum ribaundu kaptıran Karşıyaka, en basit tabirle Sakarya’ya on hücum şansı daha verdi. Sakarya’nın kısalarına göre daha alternatifli bir uzun rotasyonu olması, vücut temasını çok fazla sevmeyen Karşıyaka uzunlarına zor anlar yaşattı. Jarrod Jones, Egemen ve Metin repertuarlarında dış alan oyununu sık sık kullanan oyuncular. Banic’in henüz pota altı hâkimiyetini de kuramadığını düşünürsek henüz maçın başında Mustapha Fall’a karşı sorun yaşanacağı ortadaydı. Dış şutu olmayan ve gücüyle ekmeğini taştan çıkaran Fall, bir türlü pota altından uzaklaştırılamadı. Öte yandan Lazeric Jones’un Sakarya’da topu yönlendiren tek oyuncu olmasına rağmen Karşıyaka kısalarını domine etmesi mağlubiyetin en önemli nedenleri.

Jarrod Jones tekrardan formunu yakalamış görünüyor. Byron Allen ise ilk iki maç itibariyle sayı katkısını vermesine rağmen, topun ona emanet edileceği bir düzende güven vermiyor. Takımın oyun kurucuları Waters, Allen ve Berk’in sezon başından beri inişli çıkışlı bir grafik sergilemiş olmaları sezonun kalan bölümünde Karşıyaka’nın ne yapacağı konusunda birtakım şüpheler uyandırıyor. Organizasyon anlamında kırılgan bir yapıya sahip olan Kaf Kaf’ın işlediği set düzenleri çalışmamaya başlayınca oyuncular bireysel sayı opsiyonlarına yöneliyor. Trifunovic’in özellikle Waters, Jones ve Kennedy üçlüsüne bu krediyi verdiği görülüyor. Kadrosunun yapabileceklerinin farkında olan koç, belki de istemeden bu kırılganlığı destekliyor. Sorumluluk almaktan geri duran öteki oyuncuların hem form durumları istikrarsızlaşıyor hem de yük bu üçlüye çok fazla biniyor.

Günün sonunda iyi giden bir form grafiğinde bu tarz kazalar olabilir. Sakarya’nın da son haftalarda oynadığı basketbolu hesaba katarsak Karşıyaka’nın mağlubiyetine sürpriz diyemeyiz. Takımın an itibariyle ligi kaldıracak bir rotasyonu var ve evinde taraftarıyla korkutucu bir takım olacaktır. İlk yarının bitimi yaklaşırken hep beraber oynamaya yeni başlayan İzmir temsilcisi mutlaka basketbol seviyesini yukarılara taşıyacaktır. Geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre kararı alıp istifa eden yönetimin yarattığı iç karışıklıklardan umarım oyuncu grubu ve teknik heyet etkilenmez. Oyuncular, yöneticiler kısaca her şey gelip geçici olacaktır. Taraftarın tekrardan mutlu olduğu günleri ise görmektir tek arzumuz.