Yaralar sarılıyor

Geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra ligdeki üçüncü galibiyetini alan Karşıyaka’da işler pozitife dönmeye başladı.

Banic ve Byron Allen transferlerini bir hafta önce açıklayan Yeşil Kırmızılılarda rotasyon henüz rahatlamamasına karşın oyuncular ve teknik ekipteki pozitif değişim yüzlerine yansıyor. Sezonun başından beri maddi ve manevi sıkıntılarla boğuşan Karşıyaka’da yükü hep az sayıdaki oyuncu grubu ve teknik ekip üstleniyordu. Yapılan iki transferden Byron Allen’ı henüz kullanmayan İzmir temsilcisi, Jarrod Jones’ın eşinin erken doğum yapması sebebiyle Amerika’ya apar topar gitmesinden dolayı iki eksikle maça çıktı. Sakatlıktan geri dönen Berk Uğurlu’nun da maçı bitiren üçlüğü atması rotasyonda rekabetin canlı kalacağını gözler önüne seriyor. Öte yandan Waters’ın takıma liderlik etmeye başlamasıyla birlikte daha iyi organize olan bir Karşıyaka izliyoruz. Banic henüz adaptasyon sürecini atlamamış gözükse de üstüne çizilen setlerin oturmasıyla daha yüksek yüzdeli katkı verecektir. Byron Allen bugün sağlık kontrolünden geçti ve takım yurda döner dönmez onlarla çalışmaya başlayacak. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçında sahada olması olası.

Metin Türen’e ise diğer oyuncuları değerlendirmeme karşın farklı bir parantez açmak istedim. Oyunun her alanında arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışan Metin’in yarı sahasından top çıkarmakta zorlanan takımına bir oyun kurucu gibi birkaç sefer yardımcı olması ne kadar özverili bir oyuncu olduğunu kanıtlar nitelikte. Takımın düşüşüyle düşüşe geçen Metin özellikle son iki haftadır takımla paralel bir yükseliş içinde. 15 sayısıyla 27 sayıyla yıldızlaşan Kennedy’e en büyük skor katkısını veren isim olan genç oyuncu, ribaund, blok ve asist konularında da istatistik hanesini doldurdu. Metin’in bu özgüvenli oyunu milli takımda da karşılığını alacağına inanıyorum. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmeyen yapısı, takımın lider Amerikalıları Waters, Kennedy ve Jones’un üstündeki yükü iyice hafifletiyor. Çıkışına devam etmesi, önce Karşıyaka’yı sonra Türk basketbolunun geleceği için umut verici.

Zaman zaman çizdiği set oyunlarının durağanlığından dolayı bazı eleştiriler alan Koç Trifunovic ise istediği takıma henüz kavuşamadı. Talep ettiği transferler olmayınca sezon ortasında Banic ve Byron Allen hamlesinin koçun oyun planını ne yönde değiştireceğini göreceğiz. Takımın hücum lideri Jarrod Jones’ın da takıma katılımıyla bizlere daha iyi bir basketbol izleteceğine eminim. Koç, her yönüyle takıma katkı vermeye çalışan birisi ve genç oyunculara verdiği değeri dün gece Görkem’e güvenip verdiği önemli dakikalarla kanıtladı. Trifunovic; Berk, Metin ve Egemen’in geçen senelerdeki oyuncu karakterinin üstüne koyarken, takımın 98’li ikilisi Alp ve Görkem’e de verdiği sürelerle üst seviye basketbola onları hazırlıyor. Sonuç olarak koça karşı bir eleştiri yaparken hep temkinli davrandım çünkü elindekiyle bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Şimdi biraz daha alternatifli bir oyuncu grubuna sahip… Tam kadro olduktan sonra Karşıyaka’nın oyun kalitesinin geleceği yeri merakla gözleyeceğim.

Son olarak Karşıyaka aldığı bu galibiyetle gruplarda ikinci sıradaki yerini korudu. Hafta sonu ligde Beşiktaş’a karşı alınacak bir galibiyet ise, hem Karşıyaka’nın hem ligin ayarlarıyla epey oynayacaktır. Karşıyaka’nın heyecan verici bir takıma dönüşmemesi için artık bir neden yok.