Üçlük partisi
Pınar Karşıyaka deplasmanda Trabzonspor’a 108-105 kaybetti.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Murcia’ya kaybeden Pınar Karşıyaka, bu maça mental olarak ne kadar hazır olduğunu kestirmek güçtü. Sezon başından bu yana Avrupa maçlarında daha iyi performans gösteren Yeşil Kırmızılılar Trabzon karşısında soru işaretleri barındırıyordu. Fakat işler beklenenden çok farklı gitti ve ligde uzun zamandır görülmemiş bir normal süre sonucu ortaya çıktı.
İki taraf için de sıralama açısından önem arz eden maçta takımlar savunmayı ikinci plana koydu. İki tarafın da kullandığı zor atışlarda isabet bulması oyunun rengini açıkça belli etmişti. Maç boyunca da bu durum neredeyse hiç bozulmadı.
Karşıyaka’nın maçı kazanması zorlaştıran etkenlerin başında pek tabi savunma geliyor. Gerekli agresifliğin gösterilmemesi ve yapılan top kayıplarıyla kolay sayılar yendi. Takım geri dönmek için hamlesini yaptığında ise süre yeterli olmadı. İkinci bir neden olarak takımda Jarrod Jones’un yanına ikinci ve üçüncü oyuncuların gelmemesi mağlubiyetin nedenlerinden biri. Neredeyse kırk dakika sahada kalan Amerikalı forvet hücumda her çeşit sayıyı buldu. Attığı 35 sayı ise sezonun en etkileyici performanslarından biriydi.
Berk ve Banic’i riske etmeyen İzmir temsilcisinin aklının Murcia’da olduğunu bir bakıma belli etti. Oradaki maçın önemi düşünüldüğünde oyuncuların maça kendini verememesi bir yere kadar anlayışla karşılanabilir. Kennedy’nin de takıma zarar veren kötü oyunu eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Yine de maçın sonlarındaki mücadele umut vericiydi. Sıradaki hedef Murcia. İlk maçta alınan dezavantajlı sonuç pozitife dönecek mi hep birlikte göreceğiz.
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