Üçlük partisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.04.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

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Onat Bolat
Onat Bolat
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Onat Bolat
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Pınar Karşıyaka deplasmanda Trabzonspor’a 108-105 kaybetti.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Murcia’ya kaybeden Pınar Karşıyaka, bu maça mental olarak ne kadar hazır olduğunu kestirmek güçtü. Sezon başından bu yana Avrupa maçlarında daha iyi performans gösteren Yeşil Kırmızılılar Trabzon karşısında soru işaretleri barındırıyordu. Fakat işler beklenenden çok farklı gitti ve ligde uzun zamandır görülmemiş bir normal süre sonucu ortaya çıktı.

İki taraf için de sıralama açısından önem arz eden maçta takımlar savunmayı ikinci plana koydu. İki tarafın da kullandığı zor atışlarda isabet bulması oyunun rengini açıkça belli etmişti. Maç boyunca da bu durum neredeyse hiç bozulmadı.

Karşıyaka’nın maçı kazanması zorlaştıran etkenlerin başında pek tabi savunma geliyor. Gerekli agresifliğin gösterilmemesi ve yapılan top kayıplarıyla kolay sayılar yendi. Takım geri dönmek için hamlesini yaptığında ise süre yeterli olmadı. İkinci bir neden olarak takımda Jarrod Jones’un yanına ikinci ve üçüncü oyuncuların gelmemesi mağlubiyetin nedenlerinden biri. Neredeyse kırk dakika sahada kalan Amerikalı forvet hücumda her çeşit sayıyı buldu. Attığı 35 sayı ise sezonun en etkileyici performanslarından biriydi.

Berk ve Banic’i riske etmeyen İzmir temsilcisinin aklının Murcia’da olduğunu bir bakıma belli etti. Oradaki maçın önemi düşünüldüğünde oyuncuların maça kendini verememesi bir yere kadar anlayışla karşılanabilir. Kennedy’nin de takıma zarar veren kötü oyunu eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Yine de maçın sonlarındaki mücadele umut vericiydi. Sıradaki hedef Murcia. İlk maçta alınan dezavantajlı sonuç pozitife dönecek mi hep birlikte göreceğiz.

Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com
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