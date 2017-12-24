Tüm hava değişti

Ligin başından bu yana sıkıntı süreçler yaşayan Karşıyaka geçen haftadan beri oyununun üstüne koymuş durumda. Üst üste üçüncü galibiyetini alan İzmir temsilcisi, şimdiden daha yukarıları hedeflediğini lige gösterdi. Geçen hafta transfer edilen Byron Allen’ın ilk defa süre bulacak olması ve Beşiktaş gibi güçlü bir ekibin rakip olması Karşıyaka taraftarının heyecanını biraz daha arttırdı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarların enerjisini adeta içine çeken oyuncular baştan sona oyunu üstün götürerek ligdeki dördüncü galibiyetini almayı başardı.

Sezonun ilk maçından sonra süre almayan Erdi Gülaslan haricinde ilk defa tama yakın bir kadroyla oynama fırsatı bulan Yeşil Kırmızılılar’ın, son takviyelerle daha komple bir takıma dönüştüğünü söyleyebiliriz. Kaybedilen maçların hemen hepsinde alınamayan savunma ribauntlarının kurbanı olan takım, bu sorununu yok noktasına getirdi diyebiliriz. Banic’in gelişiyle daha alternatifli bir uzun rotasyonuna sahip olan Karşıyaka’nın, çemberden dönen toplara daha konsantre olduğu fark ediliyor. Koç Trifunovic’in istekleri doğrultusunda kapatılan eksikler, Kaf-Kaf için galibiyetin anahtarı oluyor.

Yeni transferlerle birlikte bazı oyuncuların süresi azaldı. Buna karşın Egemen’in gayretli oyunuyla 11 sayılık bir katkı vermesi rekabetin devam edeceğinin en büyük sinyali. Berk, Wood ve Metin bu takımda gerçekten önemli değerler fakat sadece ışıldamaları gerekiyor. Böyle bir maçta onların da standart katkılarını yaptığında ortaya çıkacak Karşıyaka, düşüncesiyle bile heyecanlandırıyor. Elbette takım şu an yeniden kurulmuş gibi ve roller baştan dağıtılıyor. İlk yarının bitiminde taşlar yerine oturmaya başlayacaktır. Setler oyuncuların kafasında daha anlaşılır olduğunda ve uyum sorunu geçildiğinde, bahar aylarında Karşıyaka lige yumruğunu vurup ‘’Ben de varım.’’ diyebilir.

Karşıyaka dün gece sadece yedi oyuncusundan sayı katkısı alsa da bu oyuncuların beşi çift haneli rakamları buldu. Maçta skor bulamamış oyuncuların ise ertesi maçta skoru üstlenme ihtimalleri hiç de az değil. Böyle bir ortamda Trifunovic takıma seviye atlatacaktır. Adaletli forma dağıtımına güvendiğim koç, süreleri de birkaç maç içinde ideale yakın ayarlayacaktır. Yoksa Kennedy’nin sezon boyunca 40 dakika sahada kalması mümkün değil.

Maç sonu taraftar ve seyircinin bütünleşmesi ise görülmeye değerdi. Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda galibiyetlerden sonra ritüel haline gelmiş omuz omuza ve Kaf Sin Kaf tezahüratlarını bu sefer koç Trifunovic liderliğinde yapıldı. Taraftarın koçu tezahürat için çağırması, koça ‘aramıza hoş geldin’ mesajını çok iyi verdi. Bu açıdan taraftarın bu kucaklayıcı davranışını kutluyorum. Gerekli sabrı büyük bir olgunlukla gösterdiler ve üç maçtır her şey yolunda.

Byron Allen için ise birkaç cümle söylemeden geçilmemeli. Maçın genelinde setlere hakim olmadığı için topu elinde tutmayan Birleşik Amerikalı, gerekli anlarda aldığı sorumlulukla takımını daha ilk maçı olmasına rağmen rahatlattı. Önümüzdeki günlerde formu artan ve daha çok katkı veren bir oyuncu olacaktır. İlk maçında attığı 13 sayıyla da lige mesajını vermiş oldu.

Son olarak bu maçta ilgili ilginç done ise Koç Ufuk Sarıca ve ekibinin yanı sıra Strawberry, Diebler ve Erkan, Karşıyaka’nın 2014’te şampiyon olan kadrosunda bulunan isimler olmasıydı. Karşıyaka taraftarı maç sonu Ufuk Sarıca için tekrar tempo tuttu ve koçla olan bağların asla kopmadığını eski hocasına gösterdi. Bir gün umarım bu buluşma tekrar edecek.

Pınar Karşıyaka zor bir virajı böylelikle devirmiş oldu. İlk yarı bitimine kadar alabileceği en yüksek galibiyet sayısını alması, ikinci yarı için takımı daha iddialı bir konuma getirecektir. Sezon sonu Kaf Kaf’ın kendini play offlara atması durumunda, bir sonraki adımı atmayacağını hangimiz düşünebilir ki?