Transferin adı yetti

Geçen hafta kötü giden sonuçların ardından takımın transfer ihtiyacından bahsetmiştim. En az bir uzun ve bir kısa oyuncu transferi için önündeki yasağı kaldırması gereken Karşıyaka, hafta içi Banic’i açıkladı. Unics Kazan’da son dönemde süreleri azalan oyuncunun Pınar Karşıyaka’da yeniden bir çıkış arayacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Karşıyaka’nın çok dar olan uzun rotasyonuna nefes aldıracağını düşünüyorum. Öte yandan Banic’ten sadece iki gün sonra 25 yaşındaki oyun kurucu Bryon Allen’ı sosyal medyadan açıklayan kulüp, lige geri dönmek için olan iddiasını güçlendirdi. Ewe Basket Oldenburg’tan transfer edilen Allen’in da katılımıyla Karşıyaka çok daha güçlü bir benche sahip olacaktır. Geldiği takımın lideri konumunda olan Amerikalı guard, Karşıyaka’da top yönlendirme konusundaki oyuncu azlığına önemli bir çözüm getirecektir.



Hafta içi yapılan transferlerin ardından bugün Uşak deplasmanında alınan galibiyet takımda moralleri geri getirdi. Uşak karşısında takımın bir hedef doğrultusunda ilerlediğini gören oyuncular performanslarını üst düzeye çıkarmaya devam ediyorlar. Kennedy ve Waters’ın geçen hafta sakatlıktan döndüklerinden beri yükselen bir form grafiği var. Öte yandan Metin’in de Uşak’ı geri dönüş maçı olarak seçmesi, Karşıyaka’nın bu üçlüden 67 sayı bulmasına neden oldu. Jarrod Jones gibi bir hücum liderinin ve bu sezon iyi bir çizgi yakalayan Berk Uğurlu’nun olmadığı bir dönemde son ana kadar basketbolun doğrularını yapmaya çalışan takım, maçın da kazananı oldu.



Rotasyonun iki yabancı ile genişlemesi Türk oyunculara olan ihtiyaçta bir azalma yaratmayacaktır. Egemen’in gün geçtikçe gelişen bir rotada ilerlemesi tecrübeli Banic’in gelişiyle artış gösterebilir. Alp Karahan’ın da savunmadaki çabası hücumda bulacağı sayılarla harmanlanırsa Kaf Kaf’ın geleceği için üst sıralara oynanmayan bir sezonda en önemli kazanım olur.



Takım, arka arkaya kaybedilen maçlardan sonra ribaunt sorununa eğilmiş. Geçtiğimiz yazılarda da verilen hücum ribauntlarının maçlardaki farkın oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu söylemiştim. Bu çerçevede herkesin ribaunda ciddi katkılar verdiği bir oyun sistemini sahada gördük. Kennedy ve Metin gibi net pota altı oyuncusu sayılamayacak isimlerin topladığı toplar Karşıyaka’nın maçın sonunda diri kalmasını sağladı. İkinci kez bir topu savunmanın direnci çok düşüren bir etken olduğunu söylersek, yüksek yüzdeli atışların yanı sıra ribauntlarda sağlanan üstünlük galibiyetin anahtarıydı.



Sakatlar ve yeni oyuncularla birlikte şu an takıma katılacak dört isim var. Adaptasyon süreci başarılı atlatılabilirse İzmir temsilcisi gücünü çok daha yukarıya çekecektir. Banic’in maç formunda olmamasına rağmen sekiz sayı üretmesi de bu sorunların hızlı atlatılabileceğine dair bir sinyal. İlk yarının kalan maçlarında kendi gücüne yakın takımlarla karşılaşacak olan Yeşil Kırmızılılar yeni bir çıkış yolu aramak isteyecektir. Mücadele eden bir takımla, sürükleyici bir gücü olan Karşıyaka taraftarının ligde -bundan önce olduğu gibi- Karşıyaka’yı ligin eğlenceli takımlarından biri haline getireceğine inanıyorum. Belki de sezon Pınar Karşıyaka için yeni başlıyor.