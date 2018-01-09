Son topta kaybettik

FIBA Şampiyonlar Ligi’nin 10. Haftasında Pınar Karşıyaka, ikincilik mücadelesi verdiği rakibi Ewe Basket Oldenburg’a 85-86 mağlup oldu.

Hafta sonu evinde İBB’yi yenerek moral depolayan Yeşil Kırmızılı ekip bu sefer Avrupa arenasında bir galibiyet almak amacındaydı. Genel olarak dengeli geçen müsabakada üçüncü periyoda kötü başladık. Kaf Kaf, skorda geri dönmek için harcadığı enerjiyi ise erken tüketti. Özellikle hücuma çıkışlardaki top kayıplarıyla mental olarak düşen takım, geri dönmeyi başarsa da önündeki ikinci engel, hakemler oldu. Son periyotta Kennedy’nin rakibine yaptığı faulü sportmenlik dışı olarak değerlendiren hakemler, oyuncunun itirazları sonucu bir de teknik faul çaldı ve Kennedy oyundan atıldı. Maçın o anına kadar Karşıyaka’nın en iyisi olan Kennedy’nin ihracıyla fark 13 sayıya kadar çıktı. Hakem hataları oyunun bir parçası olsa da maç içindeki yüksek tansiyonu yönetmekte sürekli sorun yaşayan hakem üçlüsü, maalesef güzel bitebilecek bir basketbol gecesinin önüne geçti.

Hafta içi olmasına karşın tribünleri dolduran Karşıyaka taraftarı ise takımın itici gücüydü. Farkın açıldığı ve Kennedy’nin atıldığı bir senaryoda adeta bir oyuncu gibi sahaya girmeyi başaran Yeşil Kırmızılı taraftarlar, takımın tekrar maça dönmesini sağladı. Waters ve Metin’in üçlükleriyle öne geçmeyi başaran ekibimiz maçı kazanabileceği boş şutu bulmasına karşın mücadeleyi kaybetti. Maç sonunda hakemlerin yarattığı gergin havaya rağmen takımını alkışlayan taraftar ise günün kazananıydı.

Takımımızın savunmada dengesini bozan isim şüphesiz ki Mahalbasic’ti. Daha önce ülkemizde Giresun’da forma giyen Bosna Hersek asıllı Avusturyalı pivot, pota altında Karşıyaka’ya zor anlar yaşattı. Takımda onu savunabilecek kalınlıkta bir oyuncu olmaması oyuncunun maçı domine etmesine neden oldu. Bir süre Banic’in savunmasında durdurmaya çalışsak da Mahalbasic, bu defa boy avantajıyla skor üretmeyi başardı. Yıpranan uzunlarımız da maç sonuna diri kalamadı.

Yaşanabilecek olası eşleşme problemlerini önceden gören Trifunovic maça genç Görkemle başlayarak Mahalbasic’i yıpratmak istedi. Öte yandan son lig maçında da Jarrod Jones’u tercih etmeyen koç, ana uzunlarını maçın devamındaki çarpışmalarda diri tutabilmek adına bu yola gidiyor. Genç oyunculara da bu tarz rekabet vadeden maçlarda ilk beş olarak şans vermesi, altyapıdan çıkan oyuncularımız için büyük şans.

Günün sonunda sadece bir maç kaybedildi. Grupta üçüncü sıraya düşen Karşıyaka, kalan maçlarını kazanırken Oldenburg’un da takılmasını bekleyecek. Takımın genel havasına gelecek olursak, işler kesinlikle pozitife doğru gidiyor. Byron ne kadar erken dönerse Kaf Kaf o kadar hızlı üst seviyelere çıkacaktır. Haftaya Banvit maçıyla lig araya giriyor. Devre arası sakatlıkları olan bir takım için her zaman bir avantajdır. Bu sürede Erdi ve Byron dönebilirse kadro derinliği ideal noktaya gelecektir.