Sokakta oyna, kaldırımda destekleriz

Maçın çok konuşulacak bir tarafı yok Karşıyaka cephesi için. Ligdeki kötü performans, Büyükçekmece karşısında da devam etti. Koç Trifunovic hafta içi oynanan Avrupa Kupası maçından sonra takviyeye ihtiyaçları olduğunu açık açık söyledi. İzmir temsilcisinin bu kadro rotasyonuyla sezonun sonunu getiremeyeceği artık herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Ligde sadece üç yabancıyla oynayarak başarı beklemek şu anki sistemde maalesef ki hayalcilik oluyor. Türk oyuncuların iyi niyetiyle gösterdikleri mücadele ve yakaladıkları çıkışı tebrik etmemek elde değil. Fakat hücum opsiyonlarının azlığı Karşıyaka için olası yenilgilerin habercisi. Bir an önce takıma tekrar heyecanını kazandıracak bir uzun oyuncuya hatta mümkünse birisi de kanat oyuncusu olmak üzere iki oyuncuya ihtiyacı var. Bu konuda daha fazla geç kalınması geri dönülmez yıkımlara yol açabilir.



Öte yandan iki hafta önceki Daçka karşılaşmasından bu yana Metin Türen’in performansında büyük bir düşüş var. Kısıtlı yabancı oyuncu sayısıyla oynayan Karşıyaka için Metin’in katkısı gerçekten çok değerli. Mücadele anlamında hiçbir eksikliği olmasa da üç sayı yüzdesindeki sert düşüş Karşıyaka’yı çok önemli bir skor opsiyonundan mahrum bırakıyor. Maçın bitimine dört dakika kalmışken on sayı geride olan Karşıyaka’nın bir dakika içinde bulduğu 10-0’lık seride beraberliği getiren üçlüğü atması da aslında ne kadar rahatlatıcı bir hücum faktörü olduğunu daha iyi anlatıyor.



Pınar Karşıyaka aldığı bu mağlubiyetle de ligin dibinde kalmaya devam ediyor. Daha iki sezon önce Barcelona’yı sahasında dize getiren bir takımın Büyükçekmece gibi ligin orta halli takımlarına karşı aldığı bu mağlubiyetler eminim ki taraftarı kahrediyor. Yeşil Kırmızılılar belki bu durumda olmayı hak etmiyor fakat unutulmamalıdır ki taraftar mücadele olduğu sürece takımın arkasında olmaya devam edecektir. Herkesin dilinde tek bir cümle bugünlerde: Sokakta oyna, kaldırıma çıkar destekleriz. Pınar Karşıyaka camiası bugünleri umuyorum ki atlatacaktır.