Şampiyonlar Ligi Top 16 İlk Ayak: Turu İzmir’e Bıraktık

Karşı taraf içinse senaryo belliydi. Paok’un dev adamı Jackson’un eşleşme avantajından yararlanmak istediler. İzmir temsilcisi buna hazırlıklı olduğunu ilk hücumdan gösterdi. Jones’un teması sevmeyen savunmasına karşı Karşıyaka, sürekli yardım savunması göndererek ilk çeyrekte Jackson’un pota altında yaratacağı tehlikeyi bertaraf etmeyi başardı. Kennedy’nin fiziğiyle uzun oyuncuların arkasında durabilmesi Paok’un dış atışlara yönelmesine neden oldu. Yapılan bu bilinçli tercihe Paok üçlüklerde iyi bir yüzde yakalayarak cevap verdi ve ilk yarının bitimine kadar skoru önde götürdü. Hafta sonu ligde ağır bir yenilgi alan Karşıyaka’nın bugünkü maça nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Kaf Kaf iki ayaklı bir maç için olması gerekenleri elinden geldiğince yaptı. Deplasmanda bir takımın yapması gerektiği gibi maçın sonuna kadar rakibini takip etmeye çalıştı.

Kennedy’nin yanında ikinci bir skor opsiyonunu bulamayan Yeşil Kırmızılı ekip üçüncü çeyrekte farkın çift hanelere çıkmasına ise engel olamadı. Oyun düzeninden kopunca bire birlere kalan takım, skor bulmakta güçlük çekti. Paok’un son çeyreğe girildiğinde 8 blok yapması savunmaya ne kadar konsantre olduklarının göstergesi. Öte yandan ilk yarıda sayıların neredeyse yarısını serbest atış çizgisinden bulan Karşıyaka hücumda belki de bu nedenle ritim bulmakta zorlandı.

Son çeyrekte bir ara fark 19 sayıya kadar çıktı. Pınar Karşıyakalı oyuncular ise reaksiyonu sadece son beş dakikada gösterdi ve farkı altı sayıya indirdi. Bu sonuçla Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonundaki ikinci maç için umutlarını diri tuttu. Waters’ın dizinde hissettiği acıyla sahayı sekerek terk etmesi ise herkesi korkuttu. Sezon içinde sol dizinden menisküs ameliyatı olan Amerikalı guard aynı bölgeden bir sakatlık yaşadı. Her ne kadar istikrarsız bir grafik gösterse de Waters bu takımın sahadaki beyinlerinden biri ve Karşıyaka’nın Byron Allen ve Egemen’in olmadığı bir süreçte onun katkısına ihtiyacı var.

Pınar Karşıyaka, dar rotasyonla zorlu bir Yunanistan deplasmanından istediğine yakın bir sonuç aldı diyebiliriz. Taraftarın desteğiyle altı sayılık farktan fazlasının yakalanması işten bile değil. Ligde zorlu günler geçiren Kaf Kaf, Avrupa’da çeyrek final kapısını aralayabilirse çok önemli bir başarıya imza atmış olur.