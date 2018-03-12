Nefesimiz yetmedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerNefesimiz yetmedi
Spor Arena Nefesimiz yetmedi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
12.03.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Nefesimiz yetmedi

Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com

Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe Ülker’e 69-74 kaybetti ve ligdeki düşüşünü sürdürdü.

Karşıyaka’nın bu sezon şanssızlıklar yakasını bırakmıyor. Ligin başlangıcından bu yana bir maçı bile tam kadro oynayamayan İzmir temsilcisi hafta içi gittiği Yunanistan deplasmanında Waters’ı da kaybetmişti. İki yabancı guardının yanı sıra Egemen’den de bir süredir yararlanamayan Karşıyaka’nın oyun kurucu pozisyonundaki tek alternatifi Fenerbahçe’den kiralık olarak gelen Berk Uğurlu’ydu. Yeşil Kırmızılılar rakibini durdurmak için dersini iyi çalışmasına karşın yedi oyunculuk dar bir yapıda galibiyet almak gerçekten zorlaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Karşıyaka’nın sayı bulmaktan ziyade savunmada büyük zaafları olduğundan bahsetmiştim. Fakat Fenerbahçe Ülker gibi yıldızlarla dolu bir takımla oynadığınızda oyunun her iki tarafını da mükemmel oynamalısınız. Savunmada büyük bir iştahla oynayan Karşıyakalı oyuncular maçın düşük skorlarda kalabileceğini ilk dakikalardan bize gösterdi. Tabii ki yedi kişiyle bu oyunu kırk dakikaya yayamazsınız ama maçın sonuna kadar bir şekilde oyunda kalmak kazanma ihtimalini doğurabilecek tek senaryoydu. Takımın, taraftarı arkasına almasıyla rakibi takip başladı. Son beş dakika hariç hiç öne geçemeyen Yeşil Kırmızılılar farkın çift haneli rakamlara çıkmasına izin vermedi.

Trifunovic, oyuna müdahaleleri konusunda zaman zaman taraftar tarafından çok eleştirilen bir koç. Bugün ise süreleri ayarlama konusunda doğru kararlar aldığını düşünüyorum. Kennedy’i oyundan hiç almaması koçun ilk tercihi değildir ancak elinde topu tutup karar alacak başka oyuncu olmadığı için kalan altı oyuncu süreleri paylaştılar. İlk bakışta Fenerbahçe’nin iki gün önce Zalgiris Kaunas deplasmanından dönmesinden dolayı yorgun olabileceği düşünülebilir. Buna karşın Obradovic’in Euroleague’de çok fazla kullanmadığı Sinan ve Melih’i sahaya sürmesi Karşıyaka guardlarını epey yıprattı. Adeta güç tasarrufu modunda oynayan Fenerbahçe ise birkaç dakika haricinde maçın kontrolünü hiç kaybetmedi.

Karşıyakalı basketbolcuların yorgunluk belirtileri göstermeye başlamasıyla Trifunovic takımı biraz daha boyalı alana doğru çekti. Çok sayıda boş şut şansı bulan Fenerbahçe Ülker, bu atışları iyi değerlendiremeyince Sırp koçun kumarı kısa süreli olsa da başarılı oldu. Aynı şeyleri tekrar ediyor gibi gözüküyor olabilir ancak üç önemli silahından yoksun olan Karşıyaka’nın sınırsız kurşunu olan Fenerbahçe’ye karşı iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Waters’ın oyunda olduğu dönemde etrafındaki oyuncuların veriminin düştüğünü daha önce söylemiştim. Geçerli bir istatistiki bilgi çıkarılmamasına karşın bu maçta sahaya çıkan her Karşıyakalı oyuncunun kritik katkılar vermesi bunu doğrular nitelikte oldu.

Günün sonunda Fenerbahçe Ülker, Türkiye’nin belki de en zor deplasmanından galibiyet çıkarmayı başardı. Karşıyaka’nın konumu ve şartları her ne olursa olsun bu salonda oyundan bir an kopmanın cezası ağır olabilir. Obradovic de bunun bilincinde olarak kazasız bir şekilde maçı atlattı. Pınar Karşıyaka’nın bir an önce önüne bakması gerekiyor çünkü hafta içi PAOK ile çok önemli bir maç oynanacak. Altı sayılık dezavantajı telafi edecek potansiyeli olduğunu bizlere gösteren Karşıyaka, son sekize kaldığı takdirde ligin aksine hedeflerine tutunmaya devam edecek. Bu açıdan bugünkü maçın iyi bir prova olduğunu bile söyleyebiliriz.

Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Akhisarspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig puan durumu ve 25. haftada alınan sonuçlar

Beşiktaş, adım adım zirveye

Süper Lig puan durumu - İşte 25. hafta maç sonuçları