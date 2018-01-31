Moral Kaynağı Avrupa

Takımlar zor durumda kaldıklarında bir çıkış yolu bulamazsa bünyesinden çıkaracağı kahramanlara ihtiyaç duyar. Eğer bu takımın adı Pınar Karşıyaka ise sezon başından beri neredeyse hiç süre almayan bir alt yapı oyuncusu galibiyetin başrollerinden biri olabilir. Karşıyaka, bugün Metin ve Egemen’den yoksun bir şekilde sahaya çıktı. Takımın en skorer ismi Jarrod Jones’un erken faul problemine girmesiyle rotasyonda alternatifsiz kalan koç Trifunovic sahaya Mert Celep’i sürdü. Altyapıdan yetişen Mert maç ritmine sahip olmasa da Enisey karşısında çok özgüvenli bir oyun ortaya koydu ve maçı 11 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle tamamlayarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Her topa istekle gitmesi, hücum esnasında karşı sahaya geçen ilk oyuncu olmasıyla genç forvet takımın enerjisi oldu. Karşıyaka’nın oyunda kalmak için tam olarak böyle oyunculara ihtiyacı var. Zaman zaman ana rotasyondaki oyuncuların yorulmasıyla basit hatalar yapan Yeşil Kırmızılı ekip oyun içinde geri dönülmez düşüşler yaşıyordu. Mert Celep, mücadelesiyle takımı da ayakta tutmayı başardı. Yaptığı smaçlar da oyunun içindeki değeriyle hem estetik hem de takım motivasyonunu canlı tutan sayılardı. Umarım bu performansını ileriki maçlarda da gösterme fırsatı bulur.



Maçtaki skor üstünlüğü iki takım arasında zaman zaman değişti. Karşıyaka’nın avantajı ise süre alan tüm oyuncuların skora katkı yapma çabasıydı. Herkes üzerine düşen sorumluluğun farkında oldu ve rakip, önlem aldığı oyunculara konsantreyken gelen ekstra sayılar Karşıyaka’nın maç sonuna diri girmesini sağladı. Geçtiğimiz Anadolu Efes maçından sonra Banic’in sayı katkısı vermemesinin takımın galibiyet şansını aşağılara çektiğinden bahsetmiştim. Bu sefer beni yanıltırcasına potaya yüklenmeye hevesli bir oyuncu görünümündeydi. Attığı orta mesafe şutlar ve savunmadaki istekliliği tam da Karşıyaka’nın ihtiyacı olan opsiyonlar. Böyle devam etmesi Karşıyaka’nın sezonun kalanına daha umutlu bakmasını sağlayacaktır.



Karşıyaka sezon başından bu yana belki de ilk defa bu kadar toplu bir takım görüntüsü vermeyi başardı. Trifunovic sahaya sürdüğü herkesten maksimum verimi aldı. Beş oyuncunun çift haneli skor üretmesinin yanı sıra bu beşlinin içinde Jones’un olmaması takımda herkesin katkı vermeye niyetli olduğunun göstergesi. Waters, Kennedy ve Jones’un etrafına kurulabilecek sistem, kâğıt üstünde aslında hiç de fena gözükmüyor. Bu nedenle alınan mağlubiyetlerdeki temel sorunun mental olduğu kanaatindeyim. Sürekli sakatlık problemleriyle boğuşan bir kulübün istikrarlı sonuçlar elde etmesi gerçekten zor. Fakat her şeye rağmen takım, bulunduğu yeri hak etmiyor. Eksiklerin takıma dönüşü sağlanabilirse en azından geri kalan sezonda istediğimiz Kaf Kaf’ı izleyebiliriz.



Son olarak Karşıyaka, grubu ikinci bitirmeyi mutlaka isteyecektir. Grubun yenilgisiz lideri Monaco’yu bu nedenle yenmesi büyük önem taşıyor. Tabii ilk önce evindeki Gaziantep mücadelesi var. Ligde hedefsiz kalmamak için bu maç çok kritik. İnanıyorum ki taraftarın da desteğiyle Karşıyaka bu zorlu iki maçın üstesinden gelecektir.