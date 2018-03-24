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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Taraftarlar YazılarıLigte 22. Hafta: Sekizinci Galibiyet
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Spor Arena
24.03.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Ligte 22. Hafta: Sekizinci Galibiyet

Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com
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Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com

Onat Bolat yazdı.

Pınar Karşıyaka uzatmaya giden maçta Demir İnşaat Büyükçekmece’yi mağlup etti.

Yoğun temponun içindeki profesyonel basketbolcuların erken saatlerde oynanan maçlarda performans düşüşü yaşadığı malum. Oyuna odaklanma konusunda erken saatlerde problem yaşayabilen oyuncuların basit hataları fazla yapacağı bir maç olması olasıydı. Öyle de oldu. İlk çeyreğin ortalarında yayıncı kuruluşun verdiği istatistikte iki takımın toplam top kaybı ondu. Kaçırılan basit atışlarla devam eden maçta Kennedy ilk dakikalardan ağırlığını koydu ve potaya yüklenerek aldığı faullerle takımını rahatlatmayı başardı. Savunmada gösterdiği ekstra çabayla da Pınar Karşıyaka’nın uyanmasını sağladı.

Waters’ın yokluğunda kısa ikili olarak Berk ve Erdi ile oyuna başlayan Yeşil Kırmızılı ekip savunma stratejisini Erving Walker üzerine kurduğunu gözlemledik. Erdi ve Berk gibi savunma isteği yüksek oyuncularla başlanması Demir İnşaat Büyükçekmece’nin saha içindeki beyni Walker’ın devre dışı bırakılmasına yönelikti. Fakat Amerikalı guard yapılan aşıyı bozdu ve ilk yarıda 9 sayıyla oynamayı başardı. Fizik olarak yaşadığı dezavantajdan dolayı yıpranması ise Karşıyaka’nın belki de bu plandan aldığı tek faydaydı. Oyunun devamında Byron Allen ve Wood’un oyuna dahil olmasıyla üstünlük kuran İzmir temsilcisi, devreye sekiz sayılık bir avantajla girdi. Buradaki önemli nokta Kennedy’nin tüm takımı peşinden sürüklemesiyle oyuncuların topu çok iyi paylaşmasıydı. Erdi hariç ilk yarıda süre alan bütün oyuncular en az 4 sayılık katkı verdi. Bunun sonucunda yirmi dakikada 47 sayı bulmayı başaran Kaf Kaf, takım olarak yoğun takvimde olmalarına karşın maçı için izleyiciye olumlu sinyaller verdi.

Oyuncular arasındaki farklı odaklanma seviyeleri işin günlük performanslara kalacağını gösterdi. Üçüncü çeyreklerde problemler yaşayabilen Pınar Karşıyaka, ilk yarıda kazandığı avantajı ilk dakikalarda yitirdi. D.İ Büyükçekmece’nin oyunun temposunu yavaşlatma isteğine rağmen Kennedy ve arkadaşlarının durmaya niyeti yoktu. Sahayı hızlı geçme isteğini belirli oranlarda gerçekleştiren Karşıyaka, kritik anları bu sayede önde geçebildi. Periyodun son beş dakikasında Erving Walker geri döndü ve attığı son saniye üçlüğüyle Büyükçekmece’yi ilk kez skorda öne geçirdi. Bu anlarda Byron Allen’dan yararlanamayan Karşıyaka Metin’in de karar üçlüklerini sokamamasıyla skor bulmakta sıkıntı yaşadı.

Son çeyrek artık Kennedy ve Walker’ın taşıdığı takımların düellosuna dönüştü. İki defa maçı koparma noktasına getiren Karşıyaka ne zaman fişi çekmek istese Walker repertuvarından farklı örnekler sergiledi. Bu inanılmaz performansa Karşıyaka bir şekilde cevap vermeyi başardı. Fakat 40 dakikanın sonunda yine Walker’ın 30 sayı 11 asistlik performansı maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmalarda yakalanan 8-0’lık seri üç kere aynı set oyununun uygulanmasıyla gerçekleşti. Üç kere perdeden çıkarak orta mesafe şut kullanan Kennedy’nin sayılarıyla maç tekrar kopma noktasına geldi. Bu andan sonra enerjisini maçın sonunda koruyabilen taraf olan Pınar Karşıyaka sekizinci galibiyetine ulaşarak rahat bir nefes aldı.

Başa baş giden bir müsabakadan galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka, bir anlamda kendini geliştiren bir müsabakaya çıktı. Rekabetçi geçen maçlarda maç sonlarını oynamayı öğrenen Yeşil Kırmızılılar Murcia düellosu için de önemli bir eşik atlattı.

 

Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com
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