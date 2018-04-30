Ligde 26. Hafta: Hedefsiz

Pınar Karşıyaka’nın oyun anlayışını, oyuncu ve takım bazındaki hedeflerini anlamak bu sezon çok zor. Zaman zaman büyük takımlara karşı aldıkları galibiyetlerle potansiyellerini ortaya koyan Karşıyaka’da eksiğin fiziksel olduğunu söylemek 26. Hafta itibariyle mümkün değil. Sahaya tam kadro çıkan İzmir temsilcisinin bugün aslında ne kadar farklı oyuncu opsiyonu olduğunu gördük. Hem uzun hem kısa rotasyonunda gidişata göre farklı oyuncu tipleri vardı. Trifunovic de sakatlıklar yüzünden bir türlü kullanamadığı takımını olabildiğince verimli oynatmaya çalıştı. Bu durum Karşıyaka’ya nispeten rahatlık sağlasa da oyuncuların neredeyse hepsi kendinden beklenenin altında performans sergiledi. Kennedy’nin belirli bir standardı olmasının dışında takımın temel parçaları olarak görülen oyuncuların istikrarsız performans vermesi ligde bulunulan sıralamanın özeti...

Takımın en saf yeteneği Jarrod Jones’un gözle görülür bir performans düşüklüğü var. Öte yandan Waters son haftalarda çok düşük yüzdelerle şut atıyor. Dolayısıyla takımın geri kalanı negatif etkileniyor. Byron Allen ise sakatlık dönüşü Almanyadaki alıştığımız performanslarına dönemedi. Geldiği takımın skor lideriyken Karşıyaka’da oynadığı oyun, Yeşil Kırmızılıların planını sürekli baltalıyor. Pozisyonuna göre güçlü ve hızlı bir oyuncu olan Byron’un kendisi için de kalan haftalarda basketbolunun üstüne koyması şart.

Oyuncularda genel olarak bir durgunluk göze çarpıyor. Küçük geri düşüşler takımın mental seviyesini olması gerekenden çok daha aşağıya çekiyor. Rakibin arka arkaya atacağı birkaç sayı mağlubiyet gibi görülüyor ve maçtan kopuluyor. Karşıyaka gibi bir basketbol ekolü bunları kaldıracak bir camia değil. Gelinen noktada play offla arasında üç galibiyet bulunması iki sezon önce şampiyon olmuş bir takıma yakışmıyor. Matematiksel olarak şans devam etse de Pınar Karşıyaka için play off bir hayal olarak nitelendirilebilir. Diğer yandan düşme hattının iki galibiyet önünde olan İzmir temsilcisi artık adımlarını net atmak zorunda. Böyle bir kadronun küme düşme hattına bu kadar yakın olması acı verici. Kalan dört maçta oyuncuların gereğini yapacağı inancındayım. En azından şu duruma rağmen salonu bir şekilde doldurmayı başaran Karşıyaka taraftarı için yapması gerekir.

Maçın genel özetinden bahsetmesem de bu sene çok sık rastladığımız bir senaryo vardı. İlk yarı rakibine karşı iyi bir oyun ortaya koyan Karşıyaka’nın üçüncü ve dördüncü periyotlarda ritmini kaybetmesiyle beraber alınan mağlubiyetlere bir yenisi daha eklendi. Burada kaçan kolay atışların büyük etkisi vardı.

Gelinen noktada Karşıyaka play off a üç küme düşme hattına ise iki galibiyet uzaklıkta. Bu durumun oyuncuların motivasyonunu düşürmesi ve oyundan kopmaların olması doğal. Gidilecek hedeflerin varla yok arasında olması tatsız oyunun en büyük nedeni. Fakat kontrat zamanı yaklaşırken oyuncuların en azından kendi gelecekleri için formaya sarılmaları lazım. Kalmasının Karşıyaka’ya faydalı olacağını düşünülen oyuncularla da yönetimin dirsek temaslarını hızlandırmış olduğuna inanıyorum. Bugün maç kaybedildi. Sezonun sonun bir adım daha yaklaşıldı. Kalan dört haftada mutlaka beklenti dışı şeyler olacaktır. Karşıyaka’nın olduğu yerde heyecan hep olur.