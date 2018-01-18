Kazandık fakat…

Maçın farklı bölümlerinde çift haneli sayılarla geri düşmemize rağmen rakibe karşı daha üstün olan bireysel hücum kalitemiz, maçta kalmamızı sağladı. Mükemmel bir geri dönüşe imza atan Karşıyaka, böyle bir maç sayesinde takım olarak belki de biraz daha kenetlenme şansına sahip oldular. Yine de Hapoel Holon kalibresinde bir takımdan yenen 93 sayı, yapılan basit top kayıpları ve Pınar Karşıyaka gibi atletik bir takımın çok fazla fast break sayısı yemesi oturup üstüne düşünülmesi gereken durumlar. İleriki turlarda ve ligde çok daha kaliteli takımlara karşı mücadele verecek olan temsilcimiz, o takımlara karşı daha büyük sorunlar yaşayabilir. Maç başlarına genelde kötü başlayan Kaf Kaf, maça geç konsantre olma durumunu bir an önce çözmeli. Henüz sezonun yarısına gelinmişken teknik ekip tarafından bu konuya özel önlemler alınmalı. Aksi halde Karşıyaka’nın dün geceki gibi zor durumlarda daha fazla kalmasına tanık olabiliriz.

Takımın hücum liderleri olarak görebileceğimiz Waters-Kennedy-Jones üçlüsünün maça kötü başlamasına karşın Wood ve Metin gibi yan parçaların sorumluluk alması ise takımı bir manada maça geri döndürdü. Wood’un rahatlatan üçlükleriyle Metin’in bir uzun oyuncu olarak yüksek asist rakamlarıyla oynaması takımın geri kalan kısmının da kendi oyununa dönmesini sağladı. Dün gece özelinde Karşıyaka’nın bünyesinden böyle enerjiler çıkarabilmesi çok önemliydi. Kötü oynanan bir günde kazanmak da özel bir takım özelliğidir ve Pınar Karşıyaka, dün gece bunu başardı.

Son olarak mücadelesiyle ayakta kalan Yeşil Kırmızılılar’ın yüksek sayı yeme sorununu mutlaka çözmesi gerekiyor. Sayı bulmakta zorlanmayan bir takım olsa da Holon gibi hücum gücü kısıtlı bir ekipten 93 sayı yemek takımın zayıf karnını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ne Avrupa’da ne ligde sezonun bu şekilde kazanılacak galibiyetlerle geçmeyeceği gerçeğini oyuncuların acilen kavraması gerek. Bu konsantrasyon kaybının nedeni yapılan kısa vadeli sözleşmeler ise sadece takımın değil, kendilerinin de kaybedeceğinin farkında varmalılar. Yine de her şeye rağmen üçüncü periyodun ortalarında 20 sayı geriye düşen bir takımın geri dönüş mücadelesini takdir etmemek mümkün değil. Fakat bunu yapabilecek potansiyelimiz varsa, daha iyisi neden olmasın ?