Karşıyaka Lider Sever

Pınar Karşıyaka, evindeki müthiş atmosferde Monaco’yu 84-77 mağlup etmeyi başardı ve ikinci olarak gruplardan çıktı.

Her şeyden önce bu galibiyet takımın, yönetimin ve taraftarın ortak ürünü... Fiba’nın aldığı kararlar doğrultusunda turnuvadaki son maçların aynı saatte oynanacak olması nedeniyle hafta içi 22.30’da başlayan bir mücadeleye büyük bir ilgi beklenmiyordu. Günler öncesinden çalışmalara başlayan Karşıyaka Sosyal Medya Ekibi, #pijamanıgiygel başlığında kamuoyu yaratmaya başladı. Takımın resmi sosyal medya hesaplarında başlatılan kampanya çok iyi yönetildi ve Karşıyakalılar salonu sonuna kadar doldurdu. Bu açıdan Karşıyaka’yı tebrik etmek gerek. Sosyal medyada yapılan bu tarz çalışmalar günümüzde takımların marka değerlerini yükseltmede kullandıkları bir araç olarak öne çıkıyor. Böyle çalışmaların Karşıyaka’da gün geçtikçe artması da camianın tüm dünyaya daha iyi anlatılmasına yardımcı oluyor.

Taraftarın gündelik hayatlarından fedakârlık yapıp tribünü doldurması Karşıyakalı oyuncuların da motivasyonunu etkiledi. İlk dakikalarda maça çok hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 6-0 gibi domine bir oyunla mücadelesini taçlandırdı. Üstün oyun bir süre devam etse de Karşıyaka’nın baş problemi istikrarsızlık devreye girdi ve Pınar Karşıyaka devreye üç sayı geride girdi. Maçın gidişatını biraz daha şekillendirecek kritik çeyrek ise üçüncü periyottu. Güçlü takımlara karşı üçüncü çeyrekte kontrolü zaman zaman kaybeden Karşıyaka oyundan erken kopabiliyordu. Fark bir ara on bir sayıya kadar çıksa da Yeşil Kırmızılılar bu defa pes etmedi ve oyuna geri döndü. Dördüncü çeyrekte ise maçın ritmini ayarlayan taraf Pınar Karşıyaka’ydı. Etkinliği bir festivale çeviren Karşıyaka taraftarının desteğiyle özgüven kazanan oyuncular önemli toplarda iyi tercihler yaptı. İlk yarıda kaybedilen 11 top galibiyete gölge düşürmediği için talihli günümüzdeydik de denebilir.

Karşıyaka Avrupa’da artık son 16 takımdan biri. Buradan sonrası Kaf Kaf’ın potansiyelini ne kadar sahaya yansıtabileceğine göre şekillenecek. Sakatlıklardan dolayı dar bir kadroyla oynamak zorunda kalmaları takımın en büyük dezavantajı olacak. Byron Allen ve Egemen’in dönüş hızlarına göre lig ve Avrupa’nın beraber yürüyüp yürüyemeyeceği belli olacak. Yönetimsel boşlukların da çözülmesiyle oyuncular saha içine daha çok konsantre olabilir. Şimdilik eksik çok fakat işler yoluna girdiğinde beklenenden daha yukarıda bir sonuç ortaya çıkabilir. Karşıyaka bu potansiyele sahip… Son olarak bir dev takım daha Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndan eli boş döndü dün gece. Atmosfer şahaneydi. Bu nedenle son söz hakkı onların... Taraftarın söylemiyle ‘’Yenilmemiş takım yoktur, bu salonda Karşıyaka ile oynamamış takım vardır.’’