Kaf Kaf Gruptan Çıktı

Lige verilen aranın ardından hafta sonunu maç yapmadan geçiren Karşıyaka, henüz tam kadro çalışma fırsatı bulabilmiş değil. Byron Allen’ın talihsiz tarak kemiği sakatlığından dolayı henüz takıma katılamamasının yanı sıra Egemen’in de kadroda olmamasıyla İzmir temsilcisi maçı sekiz oyuncuyla tamamladı. Yine de Erdi’nin sezon başında yaşadığı sakatlıktan sonra ilk maçına çıkması sevindirici bir haber. Alacağı sürelerle takımın maçın sonuna daha diri kalmasını sağlayacaktır. Dar bir rotasyonun olduğu günde sazı eline alan Jarred Jones ve Dj Kennedy toplamda buldukları 51 sayıyla galibiyetin mimarı oldular.

Karşıyaka’nın havasını soluyan oyuncular eğer belli bir kumaşa sahipse mutlaka gözle görülür bir performans artışı yaşıyorlar. Bu sene de Jones ve Kennedy kariyerlerinin ortalarına gelirken kendilerini çok iyi parlatmış durumdalar. İkisi de sık sık haftanın beşi listelerinde kendilerine yer bulurlarken ligde ve Avrupa’da sayı krallığı yarışında ilk üçteler. Özellikle Jones’un 27 yaşında böyle bir patlama göstermesi sürpriz olarak nitelendirebilecekken, camianın yapısını bilen insanlar için bu çok doğal bir sonuç. Şehir ve taraftarlarla bütünleşmeyi seçen oyuncular Karşıyaka’da kendisini basketbola odaklayabiliyor ve burada bir üst seviyeye sıçrayabiliyorlar. Söylentiler doğruysa Karşıyaka şu an şirketleşme için birtakım adımlar atıyor. Yaşar Holding’in basketbolun başına geçmesi durumunda bu ikili takımda tutulmaya çalışılmalı. Önceki senelerde parlattığı yabancılarını Euroleague takımlarına kaptıran Yeşil Kırmızılılar, bu sezon sürdürülebilir bir kadro yapısına kavuşabilirse gelecek sezon alışıldık kadro krizlerinin önüne geçecektir.

Pınar Karşıyaka, aldığı bu değerli galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde son on altı takım arasına ismini yazdırdı. Ülkemizden Banvit ve Beşiktaş gibi güçlü ekiplerin de yer aldığı bu turnuvada Karşıyaka’nın düşük beklentilerle başladığı sezonda önemli bir adım. Sakatların düzelmesiyle işler yoluna girerse Karşıyaka’nın çeyrek final görmesi işten bile değil. Oyuncuların çoğunun tek senelik sözleşmelere sahip olması Avrupa maçlarına daha fazla konsantre olmalarına neden olabilir. Her ne kadar profesyonel bir iş yapsalar da oyuncuların hedefi olan insanlar olduğu unutulmamalı. Fakat bunu lehine çevirmek yine koç ve ekibinin elinde. Sonuç olarak turnuvada bu noktadan sonra atılan her yeni adım, İzmir temsilcisi için başarı sayılacaktır.