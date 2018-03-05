İtirazım Var!

Türkiye Kupası ve Milli Maçlar nedeniyle lige verilen iki haftalık aranın sonunda Pınar Karşıyaka, ligin güçlü temsilcilerinden Darüşşafaka ile karşılaştı. İlk periyot haricinde rakibine karşı bir varlık gösteremeyen İzmir temsilcisi sezonun kendileri için belki de en can acıtan yenilgisini aldı. Eksikleri olmasına karşın yaklaşık iki haftadır çift idman yapan Yeşil Kırmızılılar çok kötü bir maç performansı ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 maçlarının henüz başlamaması nedeniyle hafta içi de maç yapamayan Karşıyaka, maç kondisyonunu iyiden iyiye yitirmiş!

Maçı istatistiklerle birlikte neden kaybedildiği rahatça açıklanabilir. Yenilen ikinci şans sayılarının yanı sıra sadece ilk yarıda yapılan sekiz top kaybı aradaki 22 sayılık farkı gözler önüne seriyor. Ancak takımın mental problemleri Karşıyaka’nın potansiyelinin önüne geçiyor. Bu da Karşıyaka’yı destekleyen izleyiciler için işkenceye dönüşüyor. Yenilgiyi taraftar için sinir bozucu yapan detay takımın özellikle savunmada mücadele etmemesiydi. Hücum silahları sınırlı olan Karşıyaka gibi takımların savunmalarına sıkı sıkıya sarılması gerekirken, organizasyon dışı hücumlardan boş dönen oyuncular müdafaada birer tül perdeye dönüşüyor. Darrüşşafaka’nın oyuncularının sezon başından beri bu kadar rahat hareket alanı bulabildikleri bir savunmayla karşılaştıklarını sanmıyorum. Tabii ki kalitelerinin gerektirdiği gibi bu büyük alanı iyi değerlendirdiler ve yüksek yüzdelerle oynadılar.

Sonuç olarak Karşıyaka günlerdir yoğun antrenman temposuyla çalışmasının karşılığını alamadı. Uzun bir aradan sonra sevgilisiyle buluşan taraftarlar ise büyük bir hayal kırıklığıyla salondan ayrıldı. Kimse şu anki oyuncu grubu ve teknik kadrodan üst seviye performanslar beklemiyor. Sezon başında hedeflerin küçültüldüğü herkesin malumu olan bir durumdu. Fakat oyuncuların sahada başıboş gezmeye hakları yok. Böyle bir seviyede bire bir oyunlar üstünden bu kadar sayı bulma arzusu tek kelimeyle çaresizlik. İki sezon önce Euroleague oynamış, hemen bir önceki sezon lig şampiyonu olan bir ekibin bugün bu durumda olmasının sorumlusu kimdir? Bu sorunun yanıtı olmadığı sürece bugünkü maçı değerlendirmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü değerlendirmeye alınabilecek bir performans ortada yok.

Cevaplanması gereken sorular

-Takımdaki oyuncuların hemen hepsinin maçtan çok hızlı kopmalarının nedeni nedir?

-Koç Trifunovic sezonun başlarında önüne daha alternatifli bir kadro olacağını düşünüyordu. İşler istediği gibi gitmemiş olabilir. Fakat elinde kullanmayı beceremediği farklı özelliklerde oyuncular var. Örneğin ligde ilk yarı geçilmişken ligin belki de en saf şutörü Wood’un üzerine neden hala set veya setler yok? Oyuncu resmen köreliyor.

-Belirlenen gerçek hedef nedir? Avrupa’da kendini göstermek isteyen oyuncular lige konsantre olurken eksiklik yaşıyorlar mı? Ligde play off hattından her gün biraz daha ulaşırken Şampiyonlar Ligi’ndeki Top 16 maçı oyuncular için daha mı önemli?

-Son olarak oyuncular ve staff Karşıyaka gibi ekol bir basketbol kulübünde olduklarının bilincindeler mi?

Günün sonunda Karşıyaka bir maç daha kaybetti ve bu ağır yenilgi birtakım travmalar yaratabilir. Takımın acilen matem havasından sıyrılması gerekiyor. Yoksa işler kimsenin istemediği noktalara gelebilir. Pınar Karşıyaka bu değil. İşte buna itirazım var.