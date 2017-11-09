Galibiyetten fazlası

Dün gece Türkiye saatiyle 22.30’da başlayan maç, saatin de geç olmasıyla taraftar açısından bir an önce bitme isteği uyandıran bir karşılaşma haline dönmüştü. Halbuki oyuncular dahil herkes sezonun en can alıcı maçlarından biri olacağını düşünmezdi.Üstelik Dominic Waters’ın da oynamaması üç yabancıyla kalan Karşıyaka adına önemli bir eksikti. Tek oyun kurucu olarak kalan Berk Uğurlu içinse maç bir anda önemli bir sınava dönüştü.

Maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü sürekli elinde tutan Karşıyaka bir ara farkı 10 sayılara kadar çıkarmasına karşın, takımın korkulu rüyası üçüncü çeyrekte olanlar oldu. Jarrod Jones üçüncü faulünü aldıktan sonra itirazdan dolayı teknik faul yiyince maçın bitimine 16 dakika 30 saniye kala İzmir ekibi iki yabancıyla kaldı. Sadece iki dakika sonra üst üste iki hücum faulün ardından bir de teknik faul yiyen Egemen ise çok kısa bir sürede oyun dışında kaldı. Bu andan itibaren oyuna tekrar dönmekte zorlanan Karşıyaka periyot sonunda bir sayıyla geri düştü.

Son çeyreğin başlamasıyla Kennedy’nin ipleri eline alması, Wood’un üçlük sokmaya başlaması ve Jones’un son faulünü almamak için çabalarken hücumda bulduğu zor sayılar Karşıyaka’yı oyunda tuttu. Berk ve Metin ise son çeyreği ve uzatmayı aralıksız oynayan beşlinin son iki elemanı oldular. Hatta Berk’in kritik anlarda içeriyi zorlayarak bulduğu sayılar ile Metin’in oyunun iki tarafında da aldığı ribaundlar, Türk oyuncuların takım içinde aldığı sorumluluğu göstermeleri adına çok önemliydi. Yabancı eksenli oynanan Türkiye Ligi’nde, yerlilerden bu denli destek alan bir takımın galibiyetlerini izlemek gerçekten keyif verici…

Bugün Karşıyaka adına sezonun geri kalanını görmek için önemli bir milattı. Ligde sadece bir galibiyeti bulunan Yeşil-Kırmızlılılar için bir mesaj ifade edebilir. Belki sınırlı rotasyon ve yetenekle sezonun nerede biteceğini tahmin etmek güç… Fakat bugün bize gösterdi ki yerlilerin mücadelesiyle Karşıyaka bu sezonda savaşan bir takım olarak anılacak.