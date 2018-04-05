Fıba Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final : Avrupa’ya Veda Ettik

Gerçekçi olmak gerekirse Pınar Karşıyaka’nın istikrarsız oyunuyla bu turu geçmesi en başından zordu. Özellikle Arena’da on sayının üstünde kaybedilen ilk maç, işimizin kolay olmadığını gösteriyordu. Dördüncü çeyreği biraz daha iyi oynayabilseydik belki de turu geçen taraf olabilirdik. Şimdi tek konsantrasyon nedeni olarak lig kaldı. Oyuncular Avrupa maçlarını daha çok önemseyen bir tavırda olsalar da hem kendileri hem de Pınar Karşıyaka’nın bekası için aynı özveriyi lige yansıtmak zorundalar. Play Off yarışından uzak bir görünüm çizilse de Yeşil Kırmızılılar bu ligde dengeleri değiştirecek kapasiteye sahip. Kapasiteyi kullanacak mıyız, göreceğiz.

Ucam Murcia’yı aslında gruplarda iki maçta da çok zorlanmadan geçmeyi başarmıştık. Fakat Murcia grup maçlarının ilk yarısından sonra iyi bir ivme yakaladı. Gruptaki sıralamasını dördüncülüğe getirerek son anda üst tura kalma başarısı gösteren İspanyol temsilcisi aslında bizden önce de sürprizlerini yapmaya başlamıştı. Kupanın favorilerinden biri olarak gösterilen Tenerife’yi eze eze geçen Murcia bu şekilde bizim rakibimiz oldu. Oyun sistemlerini sezonun ortasında değiştiren bir takımın bu denli ivme yakalayabilmesi aklıma 2014 sezonu başındaki Karşıyaka’yı getirdi. Bir Beşiktaş mağlubiyetinden sonra toparlanma sürecine giren takım şampiyonluğa kadar yürümüştü. Ucam Murcia için aynı şeyler olur mu bilinmez fakat yapılarıyla aşılması zor bir takım izlenimini dün gece bizlere verdi.

Elenilen bir maçtan sonra oyuna dair yorumlamamı kısıtlı tutacağım. Takım yine sonradan toparladı fakat ipleri maalesef yine erken bıraktı. Pınar Karşıyaka bunu bu sezon çok fazla yaşadı ve nedenine halen inilememesi şaşırtıcı. Mağlubiyetin nedeni olarak göstermeyeceğim fakat özellikle son çeyrekte hakemin aldığı bazı kararlar oyuna direk etki etti ve oyuncularımızın oyundan erken kopmasındaki nedenlerden biri oldu. Murcia özetle ev sahibi olmasının avantajını kullandı ve istediği düdükleri aldı. Artık lige bir an önce konsantre olup buradaki yaraları sarmak takımın uygulayacağı en iyi strateji olur. Aksi takdirde ligde zor günler yaşanabilir.