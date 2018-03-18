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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.03.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Çıkış Sürüyor

Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com
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Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com

Onat Bolat yazdı.

Pınar Karşıyaka, Eskişehir Basket’i deplasmanda 72-66 mağlup etti. Pınar Karşıyaka hafta içi aldığı PAOK zaferiyle beraber Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Avrupa’da bu sezon yakaladığı form grafiğini lige yansıtamayan İzmir temsilcisi bu hafta Eskişehir Basket deplasmanındaydı.


Son birkaç maçtır oyuncuların birbirlerine daha bağlı bir oyun sergilediklerinden bahsetmiştim. Geç yaratılan bir sinerji söz konusu. Uyumun artmasıyla beraber Eskişehir’e giden Karşıyaka’nın neler yapacağı merak konusuydu. Ligdeki kötü gidişatı durdurmak zorunda olan İzmir temsilcisi, galibiyet parolasıyla parkeye çıktı. Maçın ilk dakikalarından itibaren Pınar Karşıyaka’nın oyun stratejisi ortaya çıktı. Rakibini takip etmeyi seçmek maç boyu kontrollü bir oyun ortaya koyulmasını gerektiriyor. Bu nedenle oyunun büyük bir bölümünde Trifunovic iki guardını aynı anda sahaya sürmeyi tercih etti. Kennedy’den zorunlu olmadıkça vazgeçilmemesi sahada topa yön veren üç oyuncunun aynı anda sahada olmasını sağladı. Byron Allen’ın uzun bir süre sonra geri dönmesiyle bu rahatlığa kavuşan Sırp koç, takımını oyunun sonuna kadar diri tutmasını bildi.

Üçüncü çeyreklerde yaşanan düşüşü önlemek adına oyuncu değişikliği tercihine gidilmemesi sahadakilere sorumluluk yükledi ve korkulan olmadı. Çeyreğin ilk yedi dakikasını Waters-Berk-Kennedy-Banic-Jones beşiyle oynayan Karşıyaka, Kennedy’nin dördüncü faulüne dek bu beşten vazgeçmedi. Son çeyreğe geçildiğinde artık hamle zamanı gelmişti. Jarrod Jones ipleri iyiden iyiye eline aldı. Çok zor atışları başarıyla sonuçlandıran Jones potansiyelini bir kez daha gösterdi. Organizasyon kurmakta zorluk çekilirken oynadığı birebirlerle bir anlamda rakibin direncini kıran isim oldu.

Her şeyden önemlisi galibiyeti yine takım oyunu getirdi. Oyuncuların birbirleri için oynadıklarını görmek izleyenlere keyif veriyor. Byron Allen da zaman içinde takıma adapte olacaktır. Skorer kimliğinden dolayı henüz ilk maçı olmasına rağmen zor şutları kullanmaktan geri durmadı. Bu özgüven takıma mutlaka olumlu yansıyacaktır. Onun repertuvarından bulunan sayılar Karşıyaka’yı oyunun her alanında rahatlatır. Sonuç olarak kazanılan son iki maç, çıkışın sembolü olması camianın en büyük dileği.

Onat Bolat
Onat Bolat
onatbolat@gmail.com
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