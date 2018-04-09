Pınar Karşıyaka hafta içi Murcia’ya kaybettiği çeyrek finalden sonra hedef maçlardan biri olan Yeşil Giresun Belediyespor maçına hazırlandı. Kupada elenen takımın lige geri dönüşünde konsantrasyon problemi yaşayabileceğini tahmin ediyorduk. Fakat koç Trifunovic ana rotasyondaki bütün oyuncularını oyun içindde tutmaya çalışarak daha kısıtlı kadroyla oynayan Giresun’a karşı oyun üstünlüğünü elde etmeye başardı.

Kennedy attığı 16 sayının yanı sıra sekizer ribaund ve asist ile 5 top çalması galibiyetin temel yapı taşlarından biri oldu. Kalan oyuncuların hepsinin savunmada ve hücumda aktif role soyunmaları, Kennedy’i yalnız bırakmamaları sezonun kalanı için biraz daha güven verdi. Neredeyse her maçta yaşanan sert düşüşlerin benzerlerini yine gözlemleyebildiğimiz bu maçta Giresun farkı son periyotta zaman zaman kapattı. Pınar Karşıyaka’nın 24 saniyeyi iyi kullanarak pas trafiğini arttırması kritik anlarda rahat atışlar bulunmasına neden oldu. Ayrıca takımdaki oyuncular birbirine daha çok ısınmış görünüyor. Birbirlerinin iyi özelliklerini ön plana çıkarmayı çok iyi yapan oyuncular aslında maçın adamını tüm takım olarak seçmiş oldu.

Oyuncularla ilgili birkaç şey söylemek gerekirse Byron Allen’ın takım içinde biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Transfer edildikten hemen sonra ayak tarak kemiği kırıldığı için takımla yeni yeni çalışmaya başlayan Byron, şimdilik Trifunovic tarafından rotasyon oyuncusu olarak kullanılıyor. Pozisyonundaki diğer oyunculardan Erdi’nin yükselen performansı ile Wood’un standart şutörlüğü Byron’u şimdilik geri plana atmış gözüküyor. Geldiği takımın lider oyuncularından biri olan Allen, skorer kimliğini sahaya daha çok yansıtabilirse Karşıyaka’nın eline çok tehlikeli bir sayı silahı geçmiş olacak. Sezonun artık son bölümüne girilirken Byron’un bir an önce daha çok ön planda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan Egemen, geri dönüşünden sonra yükselen bir performans gösteriyor. Bugün attığı 10 sayı da takımını skor bulma anlamında önemli anlarda çok rahatlattı. Özellikle gelecek sezon Egemen, artık ondan beklenen patlamayı yapabilir. Son olarak Metin’e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Giresun’un farkı iki sayıya kadar indirdiği hücumun öncesinde üçlük denemesinden isabet bulamayan Metin, son hücuma yedide sıfırla geldi. Ona güvenen takım arkadaşlarıysa yine Metin’i seçti ve maçın bitimine bir dakikadan az süre kalmışken attığı üçlükle fişi çeken isim oldu. Genç oyuncu, şutlarındaki istikrarı daha üst seviyeye çekebilirse çok tehlikeli bir uzuna dönüşecektir.

Son olarak Pınar Karşıyaka evinde çok kritik bir galibiyet almış oldu. Ligin alt sıralarında yaşanan mücadelenin en zorlu ekiplerinden biri olan Giresun’a karşı alınan galibiyet oyuncuların motivasyonunu arttıracaktır. Haftada artık sadece bir maç yapacak olan Karşıyaka’nın daha dinlenmiş bir şekilde kalan maçlardan iyi sonuçlar alabileceğine inanıyorum.