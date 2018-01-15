Ara İyi Gelecek

Sezonun ilk çeyreğinde son sıraya kadar gerileyen Karşıyaka, isim sponsoru Yaşar Holding’in devreye girmesiyle oyunculara maaşlarını ödemiş, yapılan transferlerle play-off iddiası olabilecek bir takım haline dönmüştü. Yine de İzmir temsilcisinin oturtması gereken birtakım zaafları var. Banvit maçında rakibini sürekli arkadan takip eden Karşıyaka, deplasmanlarda evindekinin aksine direnci düşük bir takım hüviyetine bürünüyor. Ligin son sekiz sırasındaki takımların toplamda sadece bir deplasman galibiyetleri olduğunu düşünürsek, dışarıda oynanan maçlar büyük önem arz ediyor. Eğer Karşıyaka sezonu ilk sekiz takım arasında tamamlayıp erkenden evine dönmek istemiyorsa maçları erkenden bırakmamayı öğrenmeli. Bu konuda koç Trifunovic ve teknik ekibe büyük iş düşüyor. Oyuncuların takım halinde bir hedefleri olduğunun farkına varmaları gerek. Neyse ki devre arası takımın imdadına yetişti. Byron Allen’ın sakatlıktan dönecek olmasının yanı sıra takımın daha uyumlu hareket edebilmesi için çok değerli bir ara olacak.

Banvit maçı bu sezon Karşıyaka’nın özeti gibiydi. Maç içinde takım halinde çözüm üretmekte zorlanan Yeşil Kırmızılılar hücumlarını çoğunlukla birebirlerle değerlendiriyor. Bireysellik üzerinden sayı üretmekte zorlanmasalar da bu planın sezon boyunca çalışmayacağı aşikâr... Farklı özelliklere sahip birbirine gerçekten benzemeyen oyunculardan kurulu bir takımın zaman zaman bu kadar çözümsüz kalmaları gerçekten kabul edilebilir değil. Hücumda harcanan yüksek efor savunmadaki düşüşe yol açınca yüksek sayıyla biten maçlar doğal bir sonuç oluyor.

Ligin ikinci yarısı çok daha çekişmeli olacak. Karşıyaka, bu savaşta ayakta kalabilecek kadro kalitesine sahip. Evindeki maçlarda taraftarıyla bambaşka güce bürünen Kaf Kaf, deplasman tablosunu biraz olsun düzeltebilirse taraftarını mutlu edecek ve lige ekstra renk katacaktır. Pınar Karşıyaka her şeyden öte basketbol için büyük bir marka. Bu markanın hak ettiği yer kesinlikle daha yukarıları. Olması gereken de zaten bu. İkinci yarı için Karşıyaka’dan çok daha umutluyum.