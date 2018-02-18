Ruhsuz, İsteksiz, Tepkisiz…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Kazanmazsan Haklı Değilsin
Kazanan haklıdır. Kötü de oynasa, yarım pozisyona da girse kazanan haklıdır. Biz haklı değiliz. Mustafa Uğur etkisi takımda görülmeye başladı ama lig bitiyor. Puanlar lazım. Top bizde kalsın mantığı iyi ama sürekli yana ve geriye oynayarak değil. Gege, Sergiy, Lalawele sahada inisiyatif almazsa olmaz. Forvet arkası alınan adam oyun kursun diye ön liberoyu arıyor, o da orta yapsın diye kanat oyuncusunu. E arkadaşlar, o adam sizden daha teknik olsaydı sizin mevkinizde oynardı. Sizde olmayan özgüven o adamda varsa bu sizin eksiğiniz. Atabey, zoru atıyorsun, kolaylarından iki taneyi atamıyor, bir tanesinde de kaleye şutlayacağına gideceğine auta top sürüyorsun. Üç puanı futbolcuların oyunu kazandıracak. O zaman ilk sorumluluk sizde, yerine getirin.
Günden Güne Sönen Şimşek
Alt sıralardaki rakipler kazanırken kaybetmek, hem de evinde ve seyircin önünde kaybetmek… Küme düşmek için daha iyisi yapılamaz. Hafta içi ADS Der ile Şimşekler Grubu’nun organize ettiği toplantı tribün birlikteliği açısından, kendini izah etmek adına olumlu bir adımdı. Maçta bunun faydasını göremedim. 61.dakikaya kadar maraton ile birleşilip takım ateşlenmeye çalışılmadı. Bu dakikadaki birliktelik ise çabuk söndü, bunda Bolu’nun 64.dakikadaki golünün de etkisi var. Halbuki böyle mi olmalıydı? Maç çevirmek bu tribünün en önemli işlevlerinden birisi değil miydi?
Demirspor Değil Adana Küme Düşer
Adana Demirspor küme düşerse Adana düşer, bu takım yükselir ise Adana yükselir. Denklem gayet basit. Hayatlarımızın daha kaliteli, daha zengin, daha yaşanılabilir olmasının başlangıcı Adana Demirspor’un kurumsallaşması, maddi bağımsızlığını kazanması, Adanalı çocukları bağrına basması ile mümkün olacak. Adana Demirspor tüm Türkiye için bir rol model olabilir. Bu potansiyeli heba ediyoruz. Daha iyi bir hayatın mümkün olabileceğine dair elimizdeki yegane kurşunu boşa atıyoruz. Umursamıyoruz, sorgulamıyoruz ama daha önemlisi sevdamız için çalışmıyoruz. Denenmemiş yöntemleri denemek zorundayız. “Boşver gardaş, sana mı kaldı” demekten vazgeçmeliyiz. Gerçek ve samimi bir işbirliğine girmeli, kurtuluşu önce kendi içimizde aramalıyız. Beyaz atlı, bol paralı, zengin prens hayallerinden uyanmalıyız.