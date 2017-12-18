Penaltı Şampiyonu Demirspor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Adana Demirspor günden güne eriyor, bir türlü toparlanamıyor. Sahadaki kötü oyuna hakem kararları da eklenince taraftarın kara kara düşünmekten başka bir şansı kalmıyor.
Tesadüfün Böylesi
Hayat insana bazen çok ilginç tesadüflerle gülümsüyor. Burhanettin Avar isimli arkadaşımın hediye ettiği arşivi karıştırırken aşağıdaki gazete kupürüne denk geldim. Tarih 18.12.2008, rakip Altınordu. Adana Demirspor yedi maçtır kazanamıyor. Ancak bu kötü gidişata Altınordu karşısında son veriyor ve moral depoluyor. “Bunca benzerlikten bir galibiyet çıkar artık” niyeti ile maçı izlemeye koyulduk.
Penaltılarla Geçen Bir Ömür
Adana Demirspor ile oynuyorsanız dertlenmeyin. Nasıl olsa lehinize penaltı çalınacak. 16 maçında aleyhine 11 penaltı çalınan ve bu yüzden sürekli demotive olan, üstüne üstlük maç çevirme becerisi ve azmi kısıtlı olan bir takımın gösterdiği adres neresi olabilir? Tüm okların aşağıyı gösterdiği bir yokuşta tutmayan frenlerle yuvarlanıyoruz. Saha içindeki sıkıntıları aşabiliriz ama Adana Demirspor aleyhine komplo teorilerine kulaklarımızı ne kadar tıkayabiliriz? Bu hafta da tamamen kapalı bir kola çarpan topa penaltı çalan hakemlerimiz önümüzdeki hafta direk Ankaragücü hanesine bir gol işleyerek maça başlasınlar.
Sosyal medyada taraftarlar oyuncu değişikliklerinin üç puana mal olduğu görüşünde. Bu kadar emin değilim. Yedek kulübesinde fark yaratacak oyuncu olana kadar değişikliklerin maçın sonucunda etkisi oldukça kısıtlı olacaktır.
Yetiş Ya Devre Arası
Başka bir dileği yok Demirsporlu’nun. Aslında var da, gücü yetmiyor bu dileğin gerçekleşmesine. Adana Demirsporlu sahada aslan gibi bir takım görmek istiyor, her maça aynı ciddiyetle çıkan, savaşan bir takım görmek istiyor. Farklı ve yeni yüzlerden oluşan yönetim kadroları görmek istiyor. Belediye ile ilişkilerinde bağımsız, güçlü ve kurumsallaşmış bir Demirspor görmek istiyor. Armanın ve renklerin eski şaşalı günlerine dönmesini ve bir daha korkulu rüyalar görmemesini istiyor.
Adana Demirsporlu, umutlarının gerçekleşmesini istiyor. Hem de hemen, şimdi istiyor.
Hayat insana bazen çok ilginç tesadüflerle gülümsüyor. Burhanettin Avar isimli arkadaşımın hediye ettiği arşivi karıştırırken bir gazete kupürüne denk geldim. Tarih 18.12.2008, rakip Altınordu. Adana Demirspor yedi maçtır kazanamıyor. Ancak bu kötü gidişata Altınordu karşısında son veriyor ve moral depoluyor. “Bunca benzerlikten bir galibiyet çıkar artık” niyeti ile maçı izlemeye koyulduk.