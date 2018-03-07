Özlenen Zafer!

Küme düşmeme mücadelesi veren Mavi Şimşekler takipçisine geçit vermedi. Geri düştüğü maçı çevirmenin morali ile geleceğe umutla bakan Demirspor’da yüzler nihayet gülüyor.



Sıkıntıdan Sinerjiye

Puan tablosundaki yerleşim bakımından oldukça kritik olan maçı Çarşamba 16:00’a koyan ve işleri iyice zorlaştıran TFF’ye binlerce teşekkür! Bugün dev bir sinerji yaratmaya vesile oldular. Bu kadar ters bir saate rağmen kimler yoktu ki stadyumda? Öğrenciler okullardan geldi, öğretmenler yok yazmadı. Özel sektörde çalışanlar iş yerlerinden geldi, patronları sırtlarını sıvazlayarak uğurladı. Belediye işçileri tribündeydi, maç bileti alan personele izin müjdesi belediye başkanlarından geldi. Serbest meslek sahipleri dükkanlarını kapatıp stada koştu, müşterileri onlara darılmadı. Stadın yanındaki evlerin balkonlarında anneler vardı, ellerini stresle birbirine dolayan, Adana Demirspor’un galibiyetini dileyen anneler. Ezcümle; Adana şehri tekrar Adana Demirspor’unu bağrına bastı.



Yiğitler Var, Canlar Var

Sahada o kadar karakterli bir oyuncu topluluğu varsa ve bu topluluk her şeyini vererek oynuyorsa bize sonuca bakmamak, onları bağrımıza basmak düşer. Bugün böyle bir mücadele izlettiler bize. Üstüne bir de galibiyet hediye ettiler. Sadece bağrımıza basmak yetmez, tepemizde taşımaya değer bir iş başardılar. Kaptanları Yiğitcan Erdoğan nezdinde tüm takımı kutluyorum. Onurlu mücadelenizde taraftar olarak tüm gücümüzle arkanızdayız. Yiğitcan’ın sosyal medyada yer bulan ve bayraklaşan “ya beraber güleceğiz, ya beraber öleceğiz” sözü Lokomotif Gençlik tarafından pankartlaştırıldı. Giresun maçında da tribünde olacak. Arma için, renkler için ve sahadaki futbolcularımızın tertemiz mücadelesi için Pazar günü taraftar yerini yine alacak.



Yönet(meyey)im

Geçtiğimiz sene Sedat Sözlü yönetimi Adana Demirspor’un sırtına dev bir borç yükü yükleyerek takımı nefes alamaz hale getirirken bile iyi kötü ortadaydı. Şu anki yönetim nerede? Neden ağırlığını koymuyor, koyamıyor? Kim, neyin planını yapıyor? Sanıyorlar mı ki, içlerinde sütten çıkmış ak kaşık olanlar var? Demirspor tökezlerken, tepetaklak giderken, taraftar “böyle gitmez” deyip işe el atarken neredelerdi? “Demirspor bende olsun, isterse yönetmeyeyim” mi diyorlar? Bugünleri unutacağımızı mı sanıyorlar? Neyse ki taraftar kendi içindeki çatlağı büyütmeyerek krizi aştı, bir araya geldi. Adana bile bir araya geldi, yönetim ise bir araya gelip Adana’nın gönlüne giremedi. Belki de yönetim olarak en baştan beri yan yana değildiler. Adana Demirspor’un en pasif yönetimi olarak nefretle hatırlanacaklar, bugünden başlayarak geleceğe çözümler üretmezlerse…