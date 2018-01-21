Nazar Değmesin, Tahtaya Vuralım

Ara transferde anlaşılan oyuncular olmasına rağmen transfer tahtası açılmadı. Mali sorunlar, açılmayan tahtalar, formsuz oyuncular, çare üretemeyen bir yönetim: Güney cephesinde değişen bir şey yok.

Tahta Meselesi

Teknik - taktik, oyuncu seçimleri, istatistik konuşamayacağız bir müddet daha. Kişileri konuşacağız, onları ya göklere çıkaracağız ya da yerin dibine sokacağız. Bunun bir alışkanlık almasındaki en büyük etken tabii ki istikrarsızlıkta istikrar tutturmuş Adana ve Demirspor camiası. Şu an hedefte Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü var. Transfer tahtasının açılması konusunda “o iş kolay” dedi ve tahta açılmadı, yeni oyuncular oynamadı, altı puanlık maç hediye edildi. Maşallah, nazar değmesin, puan tablosundaki yerimiz sağlamlaşıyor!

Şehrin Geri Gidenleri

Geri gidenlerin başında Adana Demirspor var. Şu meşhur “şehrin ileri gelenleri”ne bel bağladığı müddetçe de geri gitmeye devam edecek. Görün işte, olmuyor ve olmayacak. Otuz yıldır olmadığını görmediniz mi? Bırakın Demirspor’u, Adana’nın marka değeri yerlerde sürünüyor. Haberlere konu olan ve bizi gülümseten saçmalıkları bu şehrin gerçeği olarak pazarlamaktan vazgeçirecek bir yaklaşım yok. Uluslararası turnuva adaylıklarında Adana’nın adı geçmiyor bile. Biz de maç öncesi seremoniye çıkartılan tabelaya bakıyor ama sadece bakıyoruz. “Dalga mı geçiyorsunuz kardeşim” demiyoruz. Son sürat geri gidiyoruz.

Şirketleş-me

Adana Demirspor camiasında güç kimdeyse ondan yana pozisyon alan, bunu yaparken de rasyonel ve doğru olanın bu olduğunu pazarlayan bir zihniyet var. Kişiler değişiyor ama zihniyet değişmiyor. Şimdi bu zihniyet şirketleşme işine ve “bağımsız yönetim”e el attı. Bu arkadaşlara abdestsiz, besmelesiz bu işe girişmemelerini dilerim, karşılarında bu sefer çok ciddi bir direnç onları bekliyor olacak.

Şirketleşme şu an için bir zorunluluk değil. Dernek yapısının ne eksiği var? Genel Kurul çalışsın, Disiplin Kurulu yönetimlerden bağımsız seçilsin, medya soru sorabilsin… Çiçek gibi bir şeydir dernek, mesele sizin çiçek bahçesi isteyip istememeniz. Şirketleşme zorunlu olduğu zaman ise tabana yaygın, kurumsal ideal düzeni kurmak için taşın altına elimizi sokmuş olacağız; çünkü bu bir taraftarlık görevidir.