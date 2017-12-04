Gerçek Demirspor Bu İşte!

İlk Dokunuş

Bu takıma kısa vadede ne verebilir? Bir motivasyon üstadı mıdır? Yaşının genç olması futbolcuyla empati kurmasını ve iletişimini kuvvetlendirebilir mi? Futbolcuların yeteneklerine göre mi taktik belirleyecek yoksa hocalık ideallerine göre mi? Bunlar şimdilik cevapsız sorular. Yine de cevabı olan bir soru var bende: Yannick futbolcu mudur? Değildir.

Beter Bir İlk Yarı



Bunca haftanın ardından kabusumuz henüz sonlanmamış diye düşündüren bir ilk yarı izledik. İki gol geriye düştüğümüz maçın dönebileceğine dair sinyaller pürüzlüydü, okunmuyordu. Önceki maçlara göre bir şeyleri farklı yapmaya çalışan bir Demirspor var gibiydi. Ancak bu o kadar belli belirsizdi ki ancak kuyumcu terazisi ölçebilirdi.

Devre Arası Ne Oldu?



Hakikaten ne oldu? Öyle bir ikinci yarı yaşandı ki izahı zor. Bunca maçı kaybeden, kaybederken de buna pek içerlememiş görünen takıma ne oldu? İkinci yarı bir taraftar olarak ne ararsanız vardı: Enerji, hırs, cesaret, yardımlaşma, paslaşma… Demirspor, taraftarının istediği gibi oynadı. “Gerçek Adana Demirspor bu işte” dedirtti. Bir puan aldı, maçı da alabilirdi ama bunlar sadece matematik. Sahada görmek istediğimiz ise sayılara hapsedilemez. Bu maçta ve her karşılaşmada, futbolculardan ve yönetimden elle tutulamayan ama gözle görülebilen bir şeyi istiyoruz: Adana Demirspor’un savaşçı ve isyankar ruhunu.





