Düşmezsek şampiyonuz!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDüşmezsek şampiyonuz!
Spor Arena Düşmezsek şampiyonuz!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
14.03.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Düşmezsek şampiyonuz!

Mustafa Uçar
Mustafa Uçar
mustava01@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Uçar
Mustafa Uçar
mustava01@gmail.com

Giresun deplasmanından üç puanla dönen Adana Demirspor, akla mantığa sığmayan işlerine devam ediyor.

Son dört maçta on puan toplamasına rağmen düşme hattına hala yakın olan Demirspor’da yerlerine oturması gereken taşlar hala sallanıyor. Futbolcuların ve teknik ekibin büyük özverisine rağmen yönetim zafiyeti ise süregidiyor. Maç sonrası tribünden yükselen tezahürat, Adana Demirspor gerçeğini ifade etmek adına, belki de günün en matrak özetiydi: Düşmezsek şampiyonuz!

Sezer Özmen…

Uzaydan bile ofsayt olduğu görünen bir pozisyondu. Yardımcı hakem bunu görmedi! Sezer için kendisini freni patlamış bir kramponun önüne atmaktan başka çare yoktu. Çarpışmanın tok sesi hemen yakın köşe tribünde olan bizlere kadar geldi. Tekmelikten çıkan çarpışma sesi diye umduğum şeyin kaval kemiğinin kırılma sesi olduğunu anlayınca maçı izleyenler olarak taraftar kimliğimizi unutuverdik. Baba olduk, ana olduk, kardeş olduk. Sezer’in nesi varsa o oluverdik.

Mücadele – Şans – Mücadele

Sezer’in ayağının kırıldığı pozisyonun kırıksız olanından da bolca vardı. Maç boyu, özellikle ikinci yarı takım kale önüne kendisini siper ederek duvar ördü. Hani bir tabir var ya, “ölümüne oynayın” diye. İşte bu adamlar Pazar günü ölümüne oynadılar! Sezer’i görünce bu tezahürattan korktum desem yeridir. Hem savunmada hem atakta mücadelemiz üst düzeydeydi.

Attığımız goller ise gerçekten şanslı goller. Hazırlanışları, evveliyatları vs. düşünülüp “yok canım” diyemiyorum. Gol denen güzellik Pazar günü bize gülümsedi, yanaklarımıza öpücükler kondurdu. İlk yarı direkten dönen top ve Kurtuluş’un kurtardığı penaltı da şansın yanımızda olduğunu hissettirdi. Burada Kurtuluş’a bir cümle etmek gerek muhakkak: Ellerine ve tabii ki ayaklarına sağlık!

Mustafa Uğur’un takımının bu hafta bir farkı, öneki haftaya göre bir artısı vardı: Konsantrasyon. Bu sene Adana Demirspor’u ilk defa bu kadar konsantre, dikkatli, düzenli gördüm. Oyundan bir an bile kopmadık. Önceki kötü serimizde oyunun belli dakikalarında zombileşip etrafta amaçsız geziniyorduk. Mustafa hoca takımı topladı. Elbette takımın belirli haksızlıklar karşısında isyan bayrağı açıp bütünleşmesinin, bunu yaparken de taraftarı hiç incitmemesinin payı büyük.

Ödeyin!

Sayın Adana Demirspor yönetimi: Futbolcuların parasını ödeyin. Onlar bizi rencide etmediler, karakterlerini satılığa çıkarmadılar, yapılması çok zor bir şeyi yapıp sadece bizler için oynadılar. Onlar artık sadece futbolcu değil, bizim kardeşlerimiz. Biz kardeşlerimizi her zaman tutarız, koruruz. Siz de koruyun sayın yönetim.

Mustafa Uçar
Mustafa Uçar
mustava01@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Aykut Kocaman’ın derbi şifresi: Taktik Başakşehir kadro Malatya

İngilizler Rodrıgues’i izleyecek

Beşiktaş Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester United Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?