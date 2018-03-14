Son dört maçta on puan toplamasına rağmen düşme hattına hala yakın olan Demirspor’da yerlerine oturması gereken taşlar hala sallanıyor. Futbolcuların ve teknik ekibin büyük özverisine rağmen yönetim zafiyeti ise süregidiyor. Maç sonrası tribünden yükselen tezahürat, Adana Demirspor gerçeğini ifade etmek adına, belki de günün en matrak özetiydi: Düşmezsek şampiyonuz!

Sezer Özmen…

Uzaydan bile ofsayt olduğu görünen bir pozisyondu. Yardımcı hakem bunu görmedi! Sezer için kendisini freni patlamış bir kramponun önüne atmaktan başka çare yoktu. Çarpışmanın tok sesi hemen yakın köşe tribünde olan bizlere kadar geldi. Tekmelikten çıkan çarpışma sesi diye umduğum şeyin kaval kemiğinin kırılma sesi olduğunu anlayınca maçı izleyenler olarak taraftar kimliğimizi unutuverdik. Baba olduk, ana olduk, kardeş olduk. Sezer’in nesi varsa o oluverdik.

Mücadele – Şans – Mücadele

Sezer’in ayağının kırıldığı pozisyonun kırıksız olanından da bolca vardı. Maç boyu, özellikle ikinci yarı takım kale önüne kendisini siper ederek duvar ördü. Hani bir tabir var ya, “ölümüne oynayın” diye. İşte bu adamlar Pazar günü ölümüne oynadılar! Sezer’i görünce bu tezahürattan korktum desem yeridir. Hem savunmada hem atakta mücadelemiz üst düzeydeydi.

Attığımız goller ise gerçekten şanslı goller. Hazırlanışları, evveliyatları vs. düşünülüp “yok canım” diyemiyorum. Gol denen güzellik Pazar günü bize gülümsedi, yanaklarımıza öpücükler kondurdu. İlk yarı direkten dönen top ve Kurtuluş’un kurtardığı penaltı da şansın yanımızda olduğunu hissettirdi. Burada Kurtuluş’a bir cümle etmek gerek muhakkak: Ellerine ve tabii ki ayaklarına sağlık!

Mustafa Uğur’un takımının bu hafta bir farkı, öneki haftaya göre bir artısı vardı: Konsantrasyon. Bu sene Adana Demirspor’u ilk defa bu kadar konsantre, dikkatli, düzenli gördüm. Oyundan bir an bile kopmadık. Önceki kötü serimizde oyunun belli dakikalarında zombileşip etrafta amaçsız geziniyorduk. Mustafa hoca takımı topladı. Elbette takımın belirli haksızlıklar karşısında isyan bayrağı açıp bütünleşmesinin, bunu yaparken de taraftarı hiç incitmemesinin payı büyük.

Ödeyin!

Sayın Adana Demirspor yönetimi: Futbolcuların parasını ödeyin. Onlar bizi rencide etmediler, karakterlerini satılığa çıkarmadılar, yapılması çok zor bir şeyi yapıp sadece bizler için oynadılar. Onlar artık sadece futbolcu değil, bizim kardeşlerimiz. Biz kardeşlerimizi her zaman tutarız, koruruz. Siz de koruyun sayın yönetim.