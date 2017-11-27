Bu Takım Kimi Yenecek!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Rakip ister ligin lideri, ister orta sıraların vasat takımı, isterse küme düşme adayı olsun, fark etmiyor. Adana Demirspor son beş maçta sadece bir puan alarak tüm rakiplerine bonkörce puan dağıtmaktan vazgeçmiyor.
Yine Organize Değiliz
Futbol açısından sahada yine düzensiz bir Demirspor vardı. Bir takımın genel olarak defans kurgusunun kolay kolay bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Yediğimiz iki golde de ciddi defans hataları yaptık. Sol bekte Tolgahan’ı oynatmanın yolu Yiğitcan’ı kesmekten geçmemeliydi. Joseph’in kulübede beklemesi daha isabetli olurdu. Maalesef Joseph sahada bir karikatür gibi duruyor. Önce uzaklaştıracağı topu Erhan’a nişanladı, ardından Peroviç’in tiyatrosuna kurban gitme acemiliğini gösterdi.
Forvet hattında birbirinden kopukluk, iletişimsizlik, yardımlaşmama devam ediyor. Takımın tek organize atağının 55. Dakikada geldiğini de not düşelim. Sağ ve sol kanatta Lala ve Abdülkadir topu aldıkları zaman kafalarını aut çizgisine kadar kaldırmamaya yeminliler. Hücumda çoğalamıyoruz, savunmada pres yapamıyoruz. Hiçbir şeyi doğru yapmadan kazanmayı nasıl bekliyoruz?
Geçen hafta MHK’ye yönelik protestonun yerine ulaştığını(!) bu haftaki komik penaltı kararı ile görmüş olduk. Size ne söylesek, ne yazsak yeterli olmayacak gibi görünüyor sevgili MHK.
Ufukta Kara Bulutlar
Üst üste alınan kötü sonuçlar Mehmet Gökoğlu yönetimini sıkıntıya sokuyor. Aslında burada yönetim demekten ziyade eleştirilerin başkanın şahsına yöneltildiğini söylemek gerek. Halbuki bu yönetim bir konsensüs yönetimiydi. Valisinden belediye başkanlarına şehrin ileri gelenleri tarafından icazet verilmiş bir kadroydu. Bu kadroda yıllardır yer alan aktörler var. Demirspor’un mevcut durumunda başkanın hatalı kararları rol oynamış olabilir ama yönetimde yer alan aynı isimlerin hiç kabahati yok mu? Sağduyulu ve yapıcı bir Demirspor taraftarı olarak böyle bir yol arkadaşlığında başkanın yalnız bırakıldığını düşünüyorum.
Mehmet Gökoğlu maç sonrasında attığı bir tweet ile hatayı üstlendi ve aksiyon alacağını ifade etti. Camiada istifa beklentileri doğdu ama ardından yönetim yeni bir hoca arayışına gittiğini kamuoyu ile paylaşarak istifa konusunun gündemde olmadığını ortaya koymuş oldu. Adana Demirspor şu sıralar yeni hocasını aramakta. Birçok isim ortaya atılıyor ama temennimiz Adana Demirspor ismine yakışır bir hoca ile anlaşılması. Gürcan hocanın daha da fazla yıpratılmaması gerekiyor elbette.
Umut Hep Var
Her sona eriş, yeni bir başlangıç demek aynı zamanda. Ligin üstü ile puan farkı açılsa ve aşağı taraf ile yoldaşlık yapmaya başlamış olsak da ligin dengelerini alt üst edebilecek bir potansiyel taşıdığımız gerçeği ortada duruyor. Aklı sadece galibiyette olan oyuncularıyla, hocasıyla, yöneticisi ve taraftarıyla bütünleşmiş bir camia olduğumuz an bu dar boğazı aşacağımıza inanıyorum. Ne de olsa konu Adana Demirspor’sa ve eğer Demirsporlu iseniz orada umudun hiç bitmeyeceğini bilirsiniz.