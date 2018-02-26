Bir Derbiden Fazlası

Adana Demirspor derbiyi kaybetti. Sınıra bir puan var ve havan toplarının sesleri buradan duyuluyor. Böylesine önemli bir maçı kaybetmenin kazancı ne olabilir? Umut denilen şeyin son kullanma tarihi var mı?

Takım Gibi Takım

Adana Demirspor bu hafta sahaya yine on bir kişi çıktı. Geçen haftalardan tek farkı sahada bu sefer bir takım vardı. Maç öncesi taraftarların tesis ziyareti ve futbolcuların mücadele edeceklerine dair inançlı sözleri yüreklerimizi bir nebze ferahlattı. Sahada oynanan oyuna da lafımız yok. Yılın en iyi mücadelelerinden birisini verdiler. Kritik son paslarda savruk olsalar da ikinci yarıda baskı kurdular, pozisyona girdiler. Son dakikada atacakken yiyerek bize özgü bir arabeski yaşattılar ama şu an Adana Demirspor’un bir takım haline geldiğini söyleyebilirim. Mustafa Uğur önderliğinde daha sakin, daha akıllı, daha skor odaklı olacaklardır. Böylece kazanımlarımız bir derbi kazanmaktan fazla olacak umudundayım.

Para, Para, Para?

Futbolcuların aylardır maç başı ücretlerini almadıkları söyleniyor. Kaldı ki oyuncuların da ifadesi bu yönde. Demirspor’da kötü futbolun tüm sebebi eğer maddi imkansızlıklarsa bunun çözümü için taraftar olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Ancak sahada kazanmak için futbolcuların bizden çok daha fazlasını yapmak zorunda oldukları bir gerçek. Maddi durumun düzelmesi için sorumluluk yönetimde ve bu yönetime destek veren ‘Adana’nın ileri gelenlerinde’. Taraftarın futbolcular için prim toplama isteği kaptan Yiğitcan Erdoğan tarafından kibar bir şekilde geri çevrildi, yine de taraftar gece gündüz ‘bu takım için ne yapabilirim?’ diye düşünmeye devam ediyor.

Sizden Olmadı, Olmayacak

En ateşli taraftar grubun derbide olmasın, 90 dakika tiyatro izler gibi maç izle, 90. dakikada şanstan bir gol bul, Adana Demirspor’a hakaret ederek ‘kümeye’ diye bağır! Bu kadarını başarabileceğinizi kimse tahmin edemiyordu. Mevcut seviyenizi bir kademe daha aşağı indirdiniz. Vallahi bravo!