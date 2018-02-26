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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler>Yazarlar>Mustafa Uçar>Bir Derbiden Fazlası

Bir Derbiden Fazlası

Oynanan sıradan bir derbi değil, Adana derbisi olunca yaşanan hiçbir şey sıradan olamıyor. Zaman birçok anıyı silse de derbi hatıraları taraftarın hafızasında sonsuza uzanıyor.

Hürriyet Haber
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Mustafa Uçar

Spor Arena

Adana Demir

Adana Demirspor derbiyi kaybetti. Sınıra bir puan var ve havan toplarının sesleri buradan duyuluyor. Böylesine önemli bir maçı kaybetmenin kazancı ne olabilir? Umut denilen şeyin son kullanma tarihi var mı?

Takım Gibi Takım

Adana Demirspor bu hafta sahaya yine on bir kişi çıktı. Geçen haftalardan tek farkı sahada bu sefer bir takım vardı. Maç öncesi taraftarların tesis ziyareti ve futbolcuların mücadele edeceklerine dair inançlı sözleri yüreklerimizi bir nebze ferahlattı. Sahada oynanan oyuna da lafımız yok. Yılın en iyi mücadelelerinden birisini verdiler. Kritik son paslarda savruk olsalar da ikinci yarıda baskı kurdular, pozisyona girdiler. Son dakikada atacakken yiyerek bize özgü bir arabeski yaşattılar ama şu an Adana Demirspor’un bir takım haline geldiğini söyleyebilirim. Mustafa Uğur önderliğinde daha sakin, daha akıllı, daha skor odaklı olacaklardır. Böylece kazanımlarımız bir derbi kazanmaktan fazla olacak umudundayım.

Para, Para, Para?

Futbolcuların aylardır maç başı ücretlerini almadıkları söyleniyor. Kaldı ki oyuncuların da ifadesi bu yönde. Demirspor’da kötü futbolun tüm sebebi eğer maddi imkansızlıklarsa bunun çözümü için taraftar olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Ancak sahada kazanmak için futbolcuların bizden çok daha fazlasını yapmak zorunda oldukları bir gerçek. Maddi durumun düzelmesi için sorumluluk yönetimde ve bu yönetime destek veren ‘Adana’nın ileri gelenlerinde’. Taraftarın futbolcular için prim toplama isteği kaptan Yiğitcan Erdoğan tarafından kibar bir şekilde geri çevrildi, yine de taraftar gece gündüz ‘bu takım için ne yapabilirim?’ diye düşünmeye devam ediyor.

Sizden Olmadı, Olmayacak

En ateşli taraftar grubun derbide olmasın, 90 dakika tiyatro izler gibi maç izle, 90. dakikada şanstan bir gol bul, Adana Demirspor’a hakaret ederek ‘kümeye’ diye bağır! Bu kadarını başarabileceğinizi kimse tahmin edemiyordu. Mevcut seviyenizi bir kademe daha aşağı indirdiniz. Vallahi bravo!

 

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