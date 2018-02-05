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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Mustafa Uçar>Bekle bizi Süper Lig

Bekle bizi Süper Lig

Küme düşme hattına iyiden iyiye yaklaşan Adana Demirspor kritik maçta Samsun ile berabere kaldı. Maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Mustafa Uçar

Spor Arena

Adana Demir

23 Yıl Oldu

1995’ten beri Süper Lig’e çıkamayan, çıkamadığı gibi bu sürenin büyük bir bölümünü 2.liglerde geçiren Adana Demirspor’umuz da bu sene de hasret bitecek gibi görünmüyor. Samsun beraberliği ile düşme potasındaki rakibinin üstüne çıkma şansını kaybettik. Bir futbol klişesi olan altı puanlık maçlardan biriydi. Küme düşmek ilk defa yaşadığımız bir şey değil ama mevcut mali yapı ile geri çıkmak çok ama çok zor. O yüzden vakit yitirmeden iyi futbol oynayıp kazanan tarafa geçmeliyiz. Görünen o ki Süper Lig bizi daha çok bekleyecek.

Sahada Üretim Yok

Takımın ahengi yok. Yirmi lig maçı oynamış takımda artık oyuncuların birbirini tanımış olması gerek. Ezberlenmiş bir pas akışı olmalı. Kimin nereye koşu yaptığı belli değil. Yeni transferlerin maç kurtarabilecek düzeyde olmadığını düşünüyorum. Attığımız golden sonra geri yaslanmamız rakibin cezayı kesmesine neden oldu ama asıl sıkıntı ilk yarının 25. dakikasından devre bitimine kadar olan sürede: Kayıplardaydık! Ne oluyor da iyi başladığımız maçlarda tempoyu koruyamıyoruz? Oynama iştahımız neden yok? Timuçin hocanın gönderileceği konuşuluyor. Sahada futbolcu oynamazsa daha çok hoca değiştiririz.

Taraftar Bölündü

Takım küme hattında, oynadığımız futbol rezalet, yönetim güven veremiyor… Bunların devamında taraftar patlama noktasındaydı ve Samsun maçı fitili ateşledi. Bölünmüş, tek ses veremeyen bir tribün durumuna geldik. Küfür, fiziki saldırı, tahrik olmadığı müddetçe herkes fikrini ifade etsin, bir sıkıntı yok. Gelecek sene TV ekranından seyredemeyeceğimiz takımımız köy - kasaba statlarına deplasman yaparken bunları konuşuruz. Bol bol zamanımız olacak ne de olsa.

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