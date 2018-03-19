Ah Almaya "Aday" Bir Kulüp

Ümran’a Karşı Gecekondu

Halimiz bu. Karşımızda adım adım şampiyonluğa giden, oturmuş, 3.ligden gelirken attığı temeller üzerine bina inşa etmiş bir takım vardı. Tatsız bir puan kaybı yaşadık elbette. Sahadaki mücadelemize de kimse laf edemez. Sonuçta bu futbol ve oyunun güzelliği imkansızlıkları yaşatabilmek üzerine. Futbolla kurduğumuz bu romantik ilişki ise tam da bizim gibi takımların çıkmazını yansıtıyor: Hep bir mucize bekliyoruz! O mucize gelip bizi bulduğunda bunun kıymetini bilmiyoruz. Futbolun romantik tarafını yitirmeden gelir-gideri dengeli, kurumsal olarak yönetilen, adına ve geçmişine dayanıp geleceği inşa etmeye hevesli bir yapıya geçmemiz gerekli. Bu yapıyı kurmaya niyetlenenlerin karşısına iki engel çıkıyor: Temliklerden kaynaklı borç yükü ve mevcut yapıda yerlerini kaybetmek istemeyen “derin” Demirspor’un direnci. Adana Demirspor bu hali ile imar edilemiyor, ümrana ilerleyemiyor, bir gecekondu olmaktan öteye gidemiyor.

Boykot, Grev, Lokavt… Ne Ararsan Var!

Futbolcular maçtan önceki antrenmana çıkmadılar. Teknik direktör Mustafa Uğur ve Sportif Direktör Gürcan Aday desteklerini açıkladı. Taraftar takıma sahip çıktı. Takım risk aldı, mücadele edecekleri üzerine bir tür kumar oynadılar. Bana göre sonuna kadar mücadele ettiler. Bu bakımdan kumarları tuttu. Yönetim ise hemen maç akabinde Gürcan Aday’ın görevine son verdi. Kendilerince kelle aldılar, isyanı bastırmaya çalıştılar. Halbuki bu hamleler kitleler üzerinde ters etki yapıyor. Mevcut yönetim kurulunda şahsi olarak saygı ve sevgi beslediğim kişiler olmasına rağmen bir taraftar olarak bir sonraki yönetimde hiçbirisini kesinlikle görmek istemiyorum. Adana Demirspor’un Sedat Sözlü’den sonra en etkili yönetim kurulu olabilirlerdi. Ancak ne Sözlü ne de Gökoğlu yönetimi haklarını iyi kullandı. Bize enkaz devrediyorlar, başka türlüsünü yapacak gibi görünmüyorlar.

Ah Defteri Doldu Taştı

Sevgili Gürcan Aday hocam. Adana Demirspor’un ah defterinde sizin de isminiz var artık. Siz “güzel insan”lık takımının kaptanı olacak birisiniz. Bilirim ki, Adana Demirspor’a kalkıp ah etmezsiniz. Yine de o defterde bir sayfanız var artık, siz demeseniz bile biz deriz. Üstüne bir de ekleriz hocam: Gün olur devran döner, engin maviliklerde tekrar buluşur yürekten sevenler…