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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Taraftarlar YazılarıAh Almaya "Aday" Bir Kulüp
Mustafa Uçar Ah Almaya "Aday" Bir Kulüp
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Spor Arena
19.03.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Ah Almaya "Aday" Bir Kulüp

Mustafa Uçar
Mustafa Uçar
mustava01@gmail.com
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Mustafa Uçar
Mustafa Uçar
mustava01@gmail.com

Puan tablosuna göre Ümraniye’ye kaybetmek beklenen bir şeydi. Peki ya tablonun ardını görebilenler ne der bu hafta için?Hemen her alanda kaybetmeye devam eden bir kulübün üyeleriyiz. Sahada, yedek kulübesinde, idari binada, hatta tribünde. Her mağlubiyette “nerede hata yaptık” diye düşünen küçük bir azınlık haricinde nereye gittiğimizi sorgulayan maalesef yok.

Ümran’a Karşı Gecekondu

Halimiz bu. Karşımızda adım adım şampiyonluğa giden, oturmuş, 3.ligden gelirken attığı temeller üzerine bina inşa etmiş bir takım vardı. Tatsız bir puan kaybı yaşadık elbette. Sahadaki mücadelemize de kimse laf edemez. Sonuçta bu futbol ve oyunun güzelliği imkansızlıkları yaşatabilmek üzerine. Futbolla kurduğumuz bu romantik ilişki ise tam da bizim gibi takımların çıkmazını yansıtıyor: Hep bir mucize bekliyoruz! O mucize gelip bizi bulduğunda bunun kıymetini bilmiyoruz. Futbolun romantik tarafını yitirmeden gelir-gideri dengeli, kurumsal olarak yönetilen, adına ve geçmişine dayanıp geleceği inşa etmeye hevesli bir yapıya geçmemiz gerekli. Bu yapıyı kurmaya niyetlenenlerin karşısına iki engel çıkıyor: Temliklerden kaynaklı borç yükü ve mevcut yapıda yerlerini kaybetmek istemeyen “derin” Demirspor’un direnci. Adana Demirspor bu hali ile imar edilemiyor, ümrana ilerleyemiyor, bir gecekondu olmaktan öteye gidemiyor.

 Boykot, Grev, Lokavt… Ne Ararsan Var!

Futbolcular maçtan önceki antrenmana çıkmadılar. Teknik direktör Mustafa Uğur ve Sportif Direktör Gürcan Aday desteklerini açıkladı. Taraftar takıma sahip çıktı. Takım risk aldı, mücadele edecekleri üzerine bir tür kumar oynadılar. Bana göre sonuna kadar mücadele ettiler. Bu bakımdan kumarları tuttu. Yönetim ise hemen maç akabinde Gürcan Aday’ın görevine son verdi. Kendilerince kelle aldılar, isyanı bastırmaya çalıştılar. Halbuki bu hamleler kitleler üzerinde ters etki yapıyor. Mevcut yönetim kurulunda şahsi olarak saygı ve sevgi beslediğim kişiler olmasına rağmen bir taraftar olarak bir sonraki yönetimde hiçbirisini kesinlikle görmek istemiyorum. Adana Demirspor’un Sedat Sözlü’den sonra en etkili yönetim kurulu olabilirlerdi. Ancak ne Sözlü ne de Gökoğlu yönetimi haklarını iyi kullandı. Bize enkaz devrediyorlar, başka türlüsünü yapacak gibi görünmüyorlar.

 Ah Defteri Doldu Taştı

Sevgili Gürcan Aday hocam. Adana Demirspor’un ah defterinde sizin de isminiz var artık. Siz “güzel insan”lık takımının kaptanı olacak birisiniz. Bilirim ki, Adana Demirspor’a kalkıp ah etmezsiniz. Yine de o defterde bir sayfanız var artık, siz demeseniz bile biz deriz. Üstüne bir de ekleriz hocam: Gün olur devran döner, engin maviliklerde tekrar buluşur yürekten sevenler…

Mustafa Uçar
Mustafa Uçar
mustava01@gmail.com
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