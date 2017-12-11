1.900 Metreden Düşmek

Yedi maçtır kazanamayan, bu maçlardan sadece iki puan toplayan Adana Demirspor’da devre arası büyük bir özlemle beklenirken taraftarlar arasında küme düşme korkusunu zikretmeyen neredeyse yok gibi.

Erzurum, Soğuğun Başkenti

Kişisel olarak en uzak deplasmanlara gitmeyi severim. Bu açıdan Erzurum deplasmanı bu sezon gözüme kestirdiğim bir karşılaşmaydı. Arkadaşlarım ile Ankara’dan günübirlik bir Erzurum seyahati planladık ve yola koyulduk. Bu şehirde “soğuk” ete kemiğe bürünüyor. Adana Demirspor’un işi sahada zaten zordu ama yüksek rakım ve düşük sıcaklık işleri daha da zorlaştıracak gibiydi.

45 Dakikalık Rüya

Elazığ maçının ikinci yarısında gördüğümüz Demirspor bir serapmış. Aradığımız o ruhtan yine haber alınamadı. 42 dakika gol yemememiz mucize değildi, rakibin de öyle aman aman bir oyun ortaya koyduğu söylenemez. Erhan’ın kendisine yakışmayan acemiliği penaltıyı doğurdu. Yine penaltıdan ikinci gol geldiğinde maç çoktan bitmişti. Bu sene haksız olanların yanında kişisel beceriksizliklerden dolayı verilen penaltılardan da çok çekiyoruz. Tempo beklediğimiz ikinci yarıda birbirinden kopuk bir oyuncu topluluğu olarak gezindik durduk. Taraftarın maç sonu futbolculara organize tepkisi bu sezon bir ilkti. Hatta şunu söyleyebilirim ki, bu fragmandı. Asıl film ilk iç saha maçında kopacak görünüyor: İki hafta sonraki Ankaragücü maçında.

Yönetimde de Akort Bozuk

Mağlubiyetle birlikte Mehmet Gökoğlu şahsına yönelen istifa çağrıları arttı. Bu tepkiler çoğunlukla sosyal medyada yankı buluyor. Sadece takıma odaklanıp enerji yitirmek istemeyen başkan sosyal medya hesaplarını kullanmama kararı aldı. Haklı olduğu noktalar olmakla beraber takımın mevcut durumu klavye başındakilerin değil masa başındakilerin eseridir.

Yönetim içerisinde hoşnutsuz seslerin ortaya çıkmaya başladığı ve içerden alternatif bir yönetim çalışması yapıldığı dedikoduları var. Bana göre olması gereken mevcut başkanın olağanüstü bir kongre ile derdest edilmesi değil. Bunun yerine, başkandan hoşnut olmayan yöneticilerin görevlerinden istifa ederek mayıs ayındaki olağan kongreye hazırlanmalarını daha doğru buluyorum. Aksi olur da dedikodular gerçeğe dönerse, nazarımda sezon başında yaşanan kongre sürecinin tam bir tiyatro olarak sahneye konduğunu ispatlamış olurlar.