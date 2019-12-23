Sinir sistemine çelik ilave et

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Hürriyet okurları için değerlendiren Mustafa Denizli, gergin tavırlarıyla dikkat çeken Ersun Yanal'a seslendi.
Maçın kaderini orta sahalar belirledi. Geçmiş haftalara bakacak olursak iki teknik adamın da belki hayatlarında bu kadar sıkıntılı, bu kadar baskı altında hazırlandığı maçlar olmamıştır.‘Kaderi orta sahalar belirledi’ derken Beşiktaş oyuna hem hücum hem defansif manada çok fazla katkı sağlamayan, etkili olmayan bir orta saha ile başladı. Buna karşılık Fenerbahçe orta sahası oyun yönetimini ele alan, organize edebilen ama bunlardan daha da önemlisi çok rahat topla buluşabilen bir görüntü verdi.
KRUSE’NiN EN RAHAT MAÇI
Özellikle Max Kruse futbol hayatının belki de en az baskı hissettiği maçını oynadı.
Beşiktaş’ın oyuna bu tercihle başlaması esasında Fenerbahçe tribünlerinin bir ölçüde belki sıkıntı yaşamamasına neden oldu. Çünkü Beşiktaş’ın bu başlangıçla önde top tutma şansı son derece düşüktü ve olmadı. Bu oyun Fenerbahçe’ye hem skor hem oyun üstünlüğünü getirdi.
TOLGA TERCiHi iSABETLiYDi
Tabii şunu söylemek çok yanlış olmaz... Fenerbahçe’nin Tolga’yı sol çizgide kullanması, Gökhan’ın son sezonlarda en az hücum etkinliği olan maçlardan birini çıkarmasına neden oldu. Bunun yanında Beşiktaş’ın gol atma şansı ancak Atiba’nın ilk yarı itibariyle bulduğu bir pozisyonla sonuçlandı. Beşik
taş bence maçtaki ideal kadrosunu 62. dakikada bulabildi. Kısacası temposu yüksek başlaması beklenen bir müsabakaydı. Öyle de başladı. Tempo bir yerde özellikle ilk 45 dakika itibariyle tek taraflı oldu. Bütün bu tabloya baktığım zaman maçı kazanan Fenerbahçe, rakibinin sadece 1 puan önüne geçti. Dolayısıyla bu tabloyu geçtiğimiz yıllardan da hatırlayacak olursak, Göztepe’ye kaybeden Galatasaray dahil bu yarışın mutlak içinde olacaktır.
VAZGEÇTiĞiN ZAMAN KAYBEDERSiN
Teknik adamların 90 dakikalık tercihleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirilebilir. Ama bu takımlar bulundukları yerlerde bu teknik adamlarla bulunuyorlar. Dolayısıyla hatalarıyla ve başarılarıyla bu yarışın içinde devam ediyorlar. Bir hafta boyunca, ‘O kaybederse şöyle olur’ denilen senaryolara hiç gerek yok. Futbolda önemli olan yarışın sonudur. Kısaca şunu söyleyeceğim; yarışın içindeki takımlar kaybettikleri zaman değil, vazgeçtikleri zaman kaybederler. Ve benim gördüğüm kadarıyla hiçbirinde vazgeçme niyeti yok. Klasmanda yerleri ne olursa olsun, tarihleri boyunca bu yarışın içinde olan teknik adamlar hiçbir şekilde kopmazlar.
İKİ HOCA DA ÇOK BAŞARILI
Bu sonuç, kazanan Ersun yanal’ın, kaybeden Abdullah Avcı’nın kalitesini ve değerini hiçbir şekilde etkilemez. İkisi de son derece başarılı arkadaşlarımız. Onlar bir maçla değerlendirilecek insanlar değil. yanal’ın dünkü sinirli hali için şunu söylemek isterim. Bunları yaşadın, bundan sonra da yaşayacaksın. Teknik adamların sinir sistemlerine çelik gibi güçlü ilaveler yapması lazım. Kırılgan olma, alıngan olma. Her gün her şeyi başarma mecburiyetin yok. Boş geç, eleştirileri al, gerekeni çıkar gerekmeyenlere de tepki gösterme. Bizim yolumuz bu.
CÜNEYT ÇAKIR BAŞARILIYDI
Oyunda zaman zaman güzel hareketler yaşandı. Futbol kuralları içinde sertlikler oldu, tribünler de keyif aldı. Maçı yöneten Cüneyt Çakır zaman zaman bazı kararlarda zorlansa da yardımcılarıyla beraber başarılı bir maç sonu getirdiler (Bir tek Vida’nın pozisyonu hariç).
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Sinir sistemine çelik ilave et
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Hürriyet okurları için değerlendiren Mustafa Denizli, gergin tavırlarıyla dikkat çeken Ersun Yanal'a seslendi.
Maçın kaderini orta sahalar belirledi. Geçmiş haftalara bakacak olursak iki teknik adamın da belki hayatlarında bu kadar sıkıntılı, bu kadar baskı altında hazırlandığı maçlar olmamıştır.‘Kaderi orta sahalar belirledi’ derken Beşiktaş oyuna hem hücum hem defansif manada çok fazla katkı sağlamayan, etkili olmayan bir orta saha ile başladı. Buna karşılık Fenerbahçe orta sahası oyun yönetimini ele alan, organize edebilen ama bunlardan daha da önemlisi çok rahat topla buluşabilen bir görüntü verdi.
KRUSE’NiN EN RAHAT MAÇI
Özellikle Max Kruse futbol hayatının belki de en az baskı hissettiği maçını oynadı.
Beşiktaş’ın oyuna bu tercihle başlaması esasında Fenerbahçe tribünlerinin bir ölçüde belki sıkıntı yaşamamasına neden oldu. Çünkü Beşiktaş’ın bu başlangıçla önde top tutma şansı son derece düşüktü ve olmadı. Bu oyun Fenerbahçe’ye hem skor hem oyun üstünlüğünü getirdi.
TOLGA TERCiHi iSABETLiYDi
Tabii şunu söylemek çok yanlış olmaz... Fenerbahçe’nin Tolga’yı sol çizgide kullanması, Gökhan’ın son sezonlarda en az hücum etkinliği olan maçlardan birini çıkarmasına neden oldu. Bunun yanında Beşiktaş’ın gol atma şansı ancak Atiba’nın ilk yarı itibariyle bulduğu bir pozisyonla sonuçlandı. Beşik
taş bence maçtaki ideal kadrosunu 62. dakikada bulabildi. Kısacası temposu yüksek başlaması beklenen bir müsabakaydı. Öyle de başladı. Tempo bir yerde özellikle ilk 45 dakika itibariyle tek taraflı oldu. Bütün bu tabloya baktığım zaman maçı kazanan Fenerbahçe, rakibinin sadece 1 puan önüne geçti. Dolayısıyla bu tabloyu geçtiğimiz yıllardan da hatırlayacak olursak, Göztepe’ye kaybeden Galatasaray dahil bu yarışın mutlak içinde olacaktır.
VAZGEÇTiĞiN ZAMAN KAYBEDERSiN
Teknik adamların 90 dakikalık tercihleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirilebilir. Ama bu takımlar bulundukları yerlerde bu teknik adamlarla bulunuyorlar. Dolayısıyla hatalarıyla ve başarılarıyla bu yarışın içinde devam ediyorlar. Bir hafta boyunca, ‘O kaybederse şöyle olur’ denilen senaryolara hiç gerek yok. Futbolda önemli olan yarışın sonudur. Kısaca şunu söyleyeceğim; yarışın içindeki takımlar kaybettikleri zaman değil, vazgeçtikleri zaman kaybederler. Ve benim gördüğüm kadarıyla hiçbirinde vazgeçme niyeti yok. Klasmanda yerleri ne olursa olsun, tarihleri boyunca bu yarışın içinde olan teknik adamlar hiçbir şekilde kopmazlar.
İKİ HOCA DA ÇOK BAŞARILI
Bu sonuç, kazanan Ersun yanal’ın, kaybeden Abdullah Avcı’nın kalitesini ve değerini hiçbir şekilde etkilemez. İkisi de son derece başarılı arkadaşlarımız. Onlar bir maçla değerlendirilecek insanlar değil. yanal’ın dünkü sinirli hali için şunu söylemek isterim. Bunları yaşadın, bundan sonra da yaşayacaksın. Teknik adamların sinir sistemlerine çelik gibi güçlü ilaveler yapması lazım. Kırılgan olma, alıngan olma. Her gün her şeyi başarma mecburiyetin yok. Boş geç, eleştirileri al, gerekeni çıkar gerekmeyenlere de tepki gösterme. Bizim yolumuz bu.
CÜNEYT ÇAKIR BAŞARILIYDI
Oyunda zaman zaman güzel hareketler yaşandı. Futbol kuralları içinde sertlikler oldu, tribünler de keyif aldı. Maçı yöneten Cüneyt Çakır zaman zaman bazı kararlarda zorlansa da yardımcılarıyla beraber başarılı bir maç sonu getirdiler (Bir tek Vida’nın pozisyonu hariç).
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