Türkiye'nin bu hafta itibariyle kilitlendiği bir maçtı. Karşılaşma öncesi eskiden devam eden rekabetin üst düzeye çıktığını oynanmadan önce söyleyebiliriz. Özellikle belirtmek lazım ki, uzatma bölümüne kadar sahada iyi niyetle mücadale eden oyuncu bir grubu vardı. Trabzon oyuna o kadar gergin başladı ki yediği golle gerginliği duble yaptı. Maça tam anlamıyla şokla başladı. Oyunun kaderini tayin eden adam Uğurcan oldu. Trabzonspor dün kendisi için son derece önemli olan 3 puanı aldı. Futbol olarak oynadığı oyunun karşılığını aldığı dersek gerçekçi olmaz.

SÖRLOTH’UN AKILLI KOŞUSU

Üretkenliği son derece azdı. Özellikle ilk yarıda orta sahada Fenerbahçe o kadar rahat top kullandı ki Trabzonspor’un üstünlük kurması mümkün değildi. Sörloth’un akıllı koşusu, Ekuban’ın akıllı pası, Sosa’dan her zaman beklediğim akıl dolu bir ters top ve devamında kafayla indirilen topa novak’ın vuruşu.

MIKEL GİRİNCE...

İkinci yarıda Kruse’nin bu kadar rahat oynamasına Trabzonspor tedbir almayı düşündü ve Mikel’le bu alanları kapattı. Bu Fenerbahçe’ye ciddi bir olumsuzluk olarak yansıdı.

SİYAH VE BEYAZ BİR ARADA!

Maçta tempo, mücadele var mıydı? Vardı. Bütün bunları yöneten de bir hakem vardı. Ali Palabıyık benim çok beğendiğim hakemlerden biridir. Gerçekten mükemmel kararlarla oyunu yakından izledi. Ama bazı pozisyonlarda o kadar ters hareketler yaptı ki izleyenlere siyah ve beyazı bir arada yaşattı.

STURRIDGE KATKI YAPAMADI

Pozisyon açısından üretkenlik Fenerbahçe’deydi. Yapılan değişiklikler muhtemelen her iki takımın da beklentilerini karşılamadı. Bir miktar Guilherme, o kadar... Sturridge de hiçbir katkı yapamadı. Sivas’ın puan kaybetmesiyle üst taraftaki iddialı takım sayısının çoğalacağı net bir şekilde görülüyordu. Kısacası Trabzonspor’un dün akşam aldığı 3 puan bu sezonun en değerli 3 puanı olacak.

İKİ HOCA DA ŞOKLA BAŞLADI

Ersun hoca da Hüseyin hoca da maça şokla başladı. Dakika dolmadan gelen gol ve maçtaki tansiyonu daha da artırdı. Sörloth’un akıllı koşusu ve vuruşu oyunu tekrar başa çevirdi. Trabzonspor’un net gol pozisyonları yoktu. Fenerbahçe’de ise ilk yarıda bunları bir hayli Fazla gördük. Ersun Yanal, Emre değişikliğini daha erken yapabilirdi.

UĞURCAN TEK KELİMEYLE MÜKEMMELDİ

Maçta iyiler vardı ama sahada bir tane mükemmel vardı, o da Uğurcan’dı. Onun dışında Sosa, Sörloth, novak hatta bunların yanına ikinci yarıda takıma katkısıyla Mikel’i de dahil edebiliriz. Fenerbahçede ise Kruse, Gustavo, Isla ve Jailson da bunlara yardımcı aktör olarak da ilave edilebilir.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İÇİN ZOR SINAVDI

Hüseyin Çimşir ilk defa böylesine önemli bir maçta sahaya takımın başında çıktı. Onun içinde çok zor bir sınavdı. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe’nin bu kadar rahat topla buluşmasını daha erken tedbir alabilirdi. Neticede kazanan takımın hocası olarak sahadan ayrılıyor. Camiayla olan güven bağlarını da güçlendirdi.

KRUSE ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

Fenerbahçe'de oyunun dengesini değiştiren adam Kruse... Ya gol atıyor ya da asist yapıyor. İlk yarıda bunu çok rahat yaptı. obi Mikel özellikle top rakipteysen ona yakın oynayarak bu avantajı kaldırdı. Ve Fenerbahçe’nin oyundaki en büyük gücü Kruse’yi durdurdu.





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