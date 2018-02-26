Fernandao ofsayt, Quaresma'nınki penaltı

Fenerbahçe’nin golünde Giuliano topa vurduğunda kaleci ileride, Fernandao ile çizgi arasında sadece Vida var. Açık ofsayt.

Maçın 37. dakikasında Isla ile Quaresma arasındaki top kapma mücadelesinde Portekizli çabuk davranıyor, F.Bahçeli oyuncu onun ayağına basıyor. Net bir penaltı. Ayrıca Isla’nın ikinci sarıdan ihracı gerekir.

KALECİ Fabri’nin çıkardığı top Giuliano’nun önüne geliyor. O topa vurduğunda kale içinde kaleci yok, sadece Vida var. Çekilen şut onun ayaklarından dönüyor. Şut çekildiği an Fernandao, kale çizgisiyle arasında sadece bir futbolcu yani yalnız Vida olduğu için ofsayt durumda. Vida’dan seken top Fernandao’ya geliyor. Dolasıyla pozisyon açık ofsayt. Yardımcı hakem Tarık Ongun ve hakem Cüneyt Çakır pozisyonu değerlendiremedi.

RAKİPTEN GELME DEĞİL

Burada “Rakipten gelen top” yorumu yapanlar olabilir. Ancak pozisyonda Vida topu “bilerek kurtarıyor”, “bilerek oynamıyor.” FIFA bunu bu şekilde ifade ediyor. “Bilerek kurtarma” ifadesi kullanıyor. “Bilerek kurtarma”ya “rakipten gelen top” değerlendirmesi yapılamaz. Ayrıca tekrarlayalım, zaten daha top Vida’ya gelmeden Fernandao ofsaytta. Bu yüzden rakipten gelen topla ilgili bir yoruma gerek dahi yok.

Bu golün öncesinde Gökhan Gönül’ün ortasında kayarak gelen Neto’nun top sırtından dönüyor. Penaltı söz konusu değil.

FERNANDAO’YU GÖRMEDİLER

Gol sevincinde Fernandao’nun yaptığı el hareketi, gelenek göreneklerimize ters olduğundan, küfür hareketi olarak değerlendirilip kırmızı kart gerektirirdi. Hakemler o sırada yabancı madde geldiği için yerde yatan Mehmet Topal’a odaklandığından pozisyonu görmedi diye düşünüyorum.

37. dakikada Quaresma-Isla top kapma mücadelesinde. Quaresma topa vuruyor, Isla geç kalıp rakibinin ayağına basıyor. Bunun kararı penaltı olmalıydı. Daha önceden sarı kartı olan Isla’nın ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekirdi. Cüneyt Çakır yakın olduğu pozisyonda tereddüt etti, penaltı vermeye yakın bir vücut dili vardı. Yardımcıdan destek gelmeyince “Devam” dedi.