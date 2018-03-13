UMUT IŞIĞI

Akhisar'ın 4 maçtır üst üste kazanması, Trabzonspor'un hoca ve bireysel oyuncu performanslarında ki inanılmaz düşüklük ile üst üste seri puan kaybetmeleri sonucu form olarak çok iyi ve çok kötü durumda olan iki takım karşı karşıydı. Ancak bunların yanına Trabzonspor'a hafta içinde gelen transfer yasağı haberi ve olağan üstü kongre kararı ile sallantıda bir yönetim vardı. Tüm bu gelişmeler zaten normal şartlarda da zor olan maça ekstra bir mental zorluk yüklemişti. Birde tüm bunların üstüne cezalılar ve sakatlıklar yüzünden eksik bir takım vardı. Fakat her şeye rağmen 3 puanı aldı Trabzonspor. Bu maçtan çok daha kolay maçları daha önce söylediğim gibi hoca ve oyuncu formsuzluğu yüzünden kaybeden takım sonunda zor bir mücadele kazandı. Ve en azından Türkiye Kupası galibinin ilk 4'ten biri olma ihtimalinin yüksekliğini düşünürsek beşincilik için yani Avrupa Ligi için bir umut ışığı olmuş olabilir bu maç. En azından bütün bir sezonu hiç eden yönetim ve yaptığı seri hatalar ile Trabzonspor'u üst sıralardan mahrum bırakan Çalımbay bunu Trabzonspor'a borçlu.

OYUNCU HAVUZU

Fazlasıyla eksik bir kadro ile Akhisar deplasmanına giden Trabzonspor'da sahaya çıkarılacak en makul ilk 11'lerden birini çıkardı Rıza Hoca. Eksiklikler yüzünden Yusuf kanat, Okay stoper oynadı ve uzun zamandır forma şansı bulmayan Onazi kendine forma şansı buldu. Rıza Hoca'nın çıkardığı kadroya artı olarak bu oyuncuların çok iyi performansları aslında maçı kazandıran şey oldu aslında. Muğdat, Seleznyov gibi oyunu serbest ve akışkan oynayan ileri hatta karşı belkide Okay-Uğur ikilisi oldukça çok büyük bir dezavantajdı. Okay'ın asıl mevkisi burası değilken Uğur'da yavaş bir oyuncu ve bu tarz hızlı oyunculara karşılık böyle bir ikili her zaman risklidir. Ancak maçın ilk 10 dakikasında ki uyum problemleri hariç Okay neredeyse kusursuz bir oyun çıkardı ve Uğur'da ona oldukça iyi ayak uydurdu. En büyük soru işareti olan stoper ikilisinin iyi oyunu maç için oldukça önemliydi. Orta sahada Onazi sık sık uzun ve isabetli paslar ile üçüncü bölgeyi iyi besledi ancak bu takımın uzun top oynaması için ayağında top tutan bir santrfor lazım ve kesinlikle Burak böyle bir oyuncu değil. Burak'ın arkaya kaçabildiği toplar hariç diğer toplar Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa ile eridi ve top kaybı oldu. Genel olarak doğru oyuncu tercihleri ve bu oyuncuların oldukça gününde olması ile Trabzonspor bu maçı kazandı. Ama hala bu oyun anlayışı uzun vadede hiç bir şey vaat etmiyor bu takıma.

DEĞİŞKEN



Maçın başında aslında ev sahibi oyuna oldukça hakimdi. Akhisar yaptığı pres ile toplar kazanıyor, Trabzonspor'un attığı çoğu uzun topun ribandını alıyor ve yavaş, ileride yakalanan Trabzonspor savunmasının arkasına etkili paslar atıyordu. Okay ve Uğur'un bu topları savuşturmaya başlaması ile oyun dengeye oturdu. Bu noktadan sonra maç kaliteli ayaklara kaldı. Bu tarz ortada giden maçlarda oyuncu performansları her şeyin önüne geçer. İlk yarı bitmeden Okay'ın attığı gol ile öne geçen Trabzonspor işte büyük bir avantaj yakaladı ve oyun üstünlüğünü kazandı. İlk golden sonra geri çekilmektense hata yapmaya müsait Akhisar'ın üzerine gidilmesi ile birlikte; Burak'ın şansız ama etkili oyunu, Sosa'nın gerçekten azimli ve oyun kurucu rolünü kabullenmiş futbolu, orta sahada oyunu iki yönlü oynayan Onazi ve Kucka, çoğu zaman istediğini yapamasa da istekli Olcay, savunmada duvar olan Uğur ve Okay,Rıza Hoca'nın zamanında ki Yusuf-N'Doye değişikliği ile de ileride daha rahat kalan Trabzonspor ikinci ve üçüncü golü de buldu. Tüm bu oyuncu ve hoca adına yaşanan olumlu gelişmeler Trabzonspor'a maçı kazandırdı.

MAÇIN ADAMI: OKAY YOKUŞLU

Bugün onuncu dakikadan itibaren neredeyse kusursuzdu. Attığı golün yanı sıra stoper mevkisinde ki kritik müdaleleri, bir kesici gibi sık sık ileri çıkıp toplara duvar olması, orta saha oyuncusunun vermiş olduğu avantaj ile oyunu çoğu zaman iyi bir şekilde başlatması ve daha da uzayıp giden bir liste. Bir gol bir asist ile oynayan Burak'ı bile çok rahat gölgede bıraktı. Bu sezon için tam bir istikrar abidesi bu maç için ise kusursuz.