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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
24.04.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Talihsiz serüvenler dizisi

Metehan Şahin
Metehan Şahin
metehansahin_55@hotmail.com
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Metehan Şahin
Metehan Şahin
metehansahin_55@hotmail.com

Futbolda ki en büyük şanssızlıklardan biri ilk yarı bitmeden, soyunma odalarına girmeden, yeniden taktik düzenlemeler yapılmadan gol yemektir. Özellikle teknik direktör için çok zordur. Devre arasında yapmak istediğiniz bütün değişiklerden, hamlelerden bir anda vazgeçmeniz gerekir çünkü artık bir değeri yoktur, maç o maç değildir.

Futbolcuları da moral ve motivasyon olarak oldukça etkileyen bir olaydır bu. Ki özellikle golü yiyen kaleciniz 1996 doğumluysa ve kariyerinde ilk defa bir lig maçında ilk 11 çıkıyorsa bu durum daha da zordur. Üstüne zaten dar olan stoper bölgenizde, elinizde ki nadir stoper origini olan oyuncularınızdan Uğur maçı yarıda bırakıp orta sahada ki en önemli oyuncunuz olan Okay'ı stopere çekmişseniz, form tutmaya başlayan sağ bekiniz de oyuna devam edemeyecek noktaya gelmiş ve daha ilk yarıda 2 oyuncu değişiklik hakkınızı kullandıysanız durum hem oyuncular için hem de teknik adam için çok zordur. Yenilen gol için 1 tane hamle yapma şansınız vardır ve daha geçen hafta kaleciniz oyunu sakat sakat oynamaya devam etmesi gibi bir durumla karşılaşmışsanız bunu yapmanız çok da makul olmaz. Tereddütlü davranmak en doğal hakkınızdır.

Zaten tüm bu şanssızlıkların üstüne bir de defalarca kez pozisyona girmiş, çok iyi oynamamanıza rağmen büyük oranda oyunun hakimi olmuş ancak bir türlü golü atamamış, direkler, şanssızlıklar peşinizi bırakmadıysa; 5 büyük lig ve Spor Toto Süper Lig içinde gol pozisyonlarını en iyi gole çevirme oranına sahip forvetiniz Burak gününde değilse ve her zaman attığı pozisyonları birer birer harcadıysa çok da yapacak bir şey kalmaz aslında.

Tabi ki bu mağlubiyet için 'şans işte' deyip geçemeyiz. Ancak gerçekten dar kadroya rağmen maç içinde ki sakatlıklar, yaşanan olaylar, psikolojik durumlar(özellikle Uğurcan) ve talihsizlikler çok ciddi bir etmen. Bu durumda ne Rıza Çalımbay'ın üstüne net bir sorumluluk yükleyemiyorum (sadece bu 90 dakika için) ne de kadroda ki diğer oyunculara. Oyuncuların gerçekten arzu ile oynadıklarına, bir şeyler yapmak için orada olduklarına ve büyük oranda iyi de oynadıklarını düşünüyorum. Bu maç Trabzonspor için Avrupa yarışında ciddi bir darbe oldu.Sırasıyla Antalya, Kasımpaşa, Bursa ve Karabük maçlarından alınacak iyi skorlar ile bu şehir yeniden Avrupa'ya dönebilir(Tabi ilk 4'den bir takım kupayı kazanırsa). Galatasaray maçını saymazsak Malatyaspor maçından bu yana oynanan maçlarda zaman zamanda olsa oynanan iyi oyun bunun için iyi bir referans gibi gözüküyor.

Metehan Şahin
Metehan Şahin
metehansahin_55@hotmail.com
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