Herkes çalıştığı kadar, herkes hak ettiği kadar, herkes kapasitesi kadar başarılı olur. Yönetimin ve hocanın da kapasitesini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bu duruma rağmen hala stada 30 bin kişi giden taraftar hariç herkese müstahak yaşananlar.

ACİZLİK

Maçı özetlemek için tek bir cümle gerekirse o da sanırım 'Trabzonspor evinde böyle oynamaz.' olurdu. Sanki deplasmanda oynuyormuşcasına defans çizgisini geride kurup, uzun top ile oynamaya çalışan bir Trabzonspor gerçekten olmamalı. Maçı kazanın ya da kaybedin. Bu tahamül edilemez bir şey. Ki her şeyi geçtim, Beşiktaş'tan evinde oynamana rağmen, kadronda o kadar yıldız barındırmana rağmen korkuyorsun ve böyle bir anlayış ile sahaya çıkıyorsun. O zaman bu futbola uygun bir 11 çıkarmak bu kadar mı zor? Madem hızlı çıkmak istiyorsun neden Castillo değilde Olcay oynuyor, madem ileri uçtaki oyuncundan top tutmasını değilde savunma arkasına koşu yapmasını istiyorsun neden o zaman Rodallega değilde, N'Doye oynuyor? Neden kadronda ki en iyi hücum silahın olan Abdülkadir'in en çok zorlandığı oyun sistemini ısrarla tercih ediyorsun? Madem korkak oynayacaksın, madem bu formaya yakışmayacak şekilde oynatacaksın bu oyuncuları o zaman ona göre 11 çıkar. Hem böyle oynayıp üstüne birde bu kadar içler acısı bir 11 seçmek ne kadar makul? Bunu hiç mi düşünmüyorsun Rıza Hoca. Bu kadar hantal ve yavaş Olcay ve N'Doye'a güvenip nasıl Beşiktaş maçına böyle çıkabiliyorsun. Bu oyun senin oyunun, bu tercihi sen yapıyorsun, ona uygun isimleri seçmek bu kadar zor olmamalı. İyi futbol oynatmayı beceremiyorsun, vizyon sahibi olmayı beceremiyorsun bari bunu becer ve kendi seçtiğin oyun tarzına uygun bir 11 çıkar. Sorun aslında çok daha büyükken, sorun Trabzonspor'un bu kadar aciz bir futbolu tercih etmesiyken onu değilde senin ilk 11 tercihini sorgulatıyorsun bize. Biz çoktan senden büyük takım hocası olmayacağını anladık. Sende bu taraftarı daha fazla yorma. İstifada bir hizmettir.

MÜDAHALE

Bu kadar kötü bir oyun anlayışı, üstüne bu kadar kötü bir ilk 11 seçimi ile zaten kazanma şansını sıfıra indirmişken üstüne iki tane değişik yaptı Rıza Hoca. Ve bu oynattığı aciz futbol ile birleşince alacağı bir puanı da rakibine hediye etti. Pozisyon bulamasa, topa sahip olamasa bile en azından pozisyonda vermiyordu Trabzonspor(ki bu düşünce hala aciz bir düşünce). Ancak Kucka ve Olcay çıkıp Rodallega ve Yusuf girince işler iyice sarpa sardı. Öncelikle Rodallega ve N'Doye ne yaptıklarını bile bilmiyordu. Sahada iki tane forvet oyuncusu vardı ve ikisi de temel görevlerini, yapmaları gerekenlerden habersizdi. Ortada öylesine dolaşan 2 adamdan fazlası olamadılar. Oyuna öyle rastgele santrfor sokarak hücum olarak oyunun iyileşmesini mi bekledi Rıza Hoca bilmiyorum ama yaptığı hamle sadece orta sahadan adam eksiltip savunma direncini kırmaktan daha ileriye gidemedi. Topu 3. bölgeye taşıyamadığı için Trabzonspor, Rodallega'nın oyuna girmesi olumlu anlamda hiçbir şeyi değiştirmedi. İlk yarının en çok koşan ismi Kucka'nın kenara gelmesi de kırılan orta saha düzenini, Negredo'nun oyuna girip Beşiktaş'ın çok daha rahat top dağıtması ile iyice kaybetti ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyet Rıza Hoca'nındır. Ligde son 8 maçta kaybedilen 16 puanda Rıza Hoca'nındır. Madem kariyeri boyunca hiç kupa kazanamadığı için hiçbir başarı ile gurur duyamadı Çalımbay bu tablo ile gurur duysun.

MAÇIN ADAMI: NEGREDO

Oyuna girdikten sonra attırdığı iki golden ekstra olarak, topa hakim olmasına rağmen Trabzonspor ceza sahasına topu taşımakta zorlanan Beşiktaş'ın bu problemini çözdü ve dağıttı toplar ile maçı kazandırdı.