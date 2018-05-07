Trabzonspor ikinci golü yiyene kadar top kendisindeyken ne yapacağını, bütün maç boyunca ise top rakipteyken ne yapacağını bilemedi. Savunmada bu kadar kötü bir takım ve ısrarla bu konuda bir hamlede bulunmayan bir teknik direktörün zaten kazanma şansı yoktur. Arka dörtlü maç boyu çok ciddi hatalar yaptı. Özellikle temel pozisyon almalarda, adam paylaşımında ve hava toplarında çok sıkıntı yaşadılar. İlerisinde ise bu kadar hareketli oyunculara sahip Kasımpaşa ise doğal olarak bu hataları birer birer kullandı. Hatta çok daha fazlasını da atabilirlerdi.

Burada ki temel sorun zaten Okay'ın stoper başlaması ve bu kötü oyuna rağmen bir değişiklik yapılmaması. Okay'ın orta saha oynamaması demek Trabzonspor'un en dirençli yönünün kırılması demek. Okay orta saha oynadığı zaman Trabzonspor orta sahasını neredeyse tek başına kontrol ediyor, bir çok top kesip ikili mücadelelerde neredeyse hiç kaybetmiyor. Bu da takımın orta sahada ki direncini ve alan kontrolünü çok ciddi oranda arttırıyor, buna bağlı olarak stoperlerin iş yükü de azalıyor. Ancak Okay stoper oynarsa Trabzonspor'un orta karnı çok yumuşak oluyor ve rakipler orta sahayı çok rahat geçiyor. Ve bu kadar hareketli oyuncular bunu da affetmiyor. Maçın özeti aslında bu.

Trabzonspor 2 tane gol buldu ve çok daha fazlasını da bulabilirdi. Hücum anlamında özellikle 22. ve 60. dakika boyunca oldukça iyi işler çıkardılar. Ancak futbolda kazanmak için yediğinden çok atman lazım. Ve bu savunma hattının yaptığı hatalara ve bu kadar kötü bir savunma organizasyonuna hiç bir hücum hattı yetişemezdi. Bu kadar zayıf bir orta saha ve bireysel hatalar ile dolu bir savunma dörtlüsü maçı kaybettiren şey oldu Trabzonspor'a. Sadece tek bir hamle, Okay'ı orta sahaya geçirecek bir hamle bile maçı kurtarabilirdi oysa ki ancak Rıza Hoca 77'de Okay kırmızı kart görene kadar bu anlayışı sürdürdü ve sonu bir hezimet oldu.

Maç Trabzonspor takımı için baştan sona hatalar silsilesi üzerinden gidiyor aslında. Yanlış kadro tercihleri, yanlış oyun anlayışı ve asla yapılmayan oyun içi müdahaleler ile dolu maç ve sadece benim değil bir çok taraftarında kafasında bir çok soru işareti var;

1. Neden Okay stoper oynuyor Rıza Hoca? Ligin belki de en formda defansif orta sahası, takım savunmasının en önemli parçası olan Okay'ın pozisyonu neden değiştiriliyor. Hem savunmaya hem de orta sahaya bu zarar neden veriliyor?

2. Mustafa Akbaş ve Durica neden oynamıyor? Elinde hiç stoper olmazsa Okay'ın stoper oynaması makul olabilirdi ancak elinizde iki tane stoper orjinli oyuncu varsa takımın en önemli oyuncusunun pozisyonunu değiştiremezseniz. Değiştirirseniz 5 yersiniz.

3. Abdülkadir neden yedek? Abdülkadir yedek oturup Yusuf'un kanat oynamasına hala anlam veremiyorum. Eğer ki Abdülkadir sakat ise neden yedeklerde ve neden oyuna sonradan dahil ediliyor. Bu daha da kötü bir tercih çünkü Abdülkadir gibi bir oyuncuyu böyle bir maç için riske etmek ne kadar mantıklı?

4. Neden maça uzun top ile başlandı? Orta sahasında bu kadar kaliteli, ayağına hakim oyunculara sahip bir takım neden haftalardır manasız bir şekilde kontra atak oynuyor? 2-1'den sonra azda olsa topa sahip olunmaya çalışılınca, manasız uzun toplar yerine topa hakim olunca ne kadar tehlikeli olduğunu herkes gördü.

5. Takım 2. golü yiyene kadar hiç bir taktiksel hamle olmaması, takımı aynen oynatmaya devam ettirme çabası neden? Sahada bir şeylerin ters gittiğini görmek bu kadar mı zor?

6. Maçın başından beri Trabzonspor için tehlikeler yaratan Trezeguet için neden bir önlem alınmıyor. Maç başından beri ne markaj altında gördük ne de onun için ekstra savunmada bir hamle yapıldı. Sonucunda da Trzeguet 2 gol 3 asist ile maçı kapattı.

7. 4. golü yemiş ve maçın başından beri Okay'ın yokluğundan dolayı sürekli orta sahasında açıklar veren bir takımdan Sosa'yı çıkartıp N'Doye'u oyuna sokmak hangi taktiksel zeka ürünüdür?

8. 10 kişi kalmış bir ve dakika 80 iken 5-2 yenilen bir takımdan, oyun içinde 'savaşçı' diyebileceğimiz, belkide takımın düzgün tek pres yapabilen oyuncusu Onazi'yi çıkartıp Rodallega'yı almakta ki amaç nedir? 6. golü yemek mi?

9. Kariyerinin en formsuz zamanlarından birini geçiren Olcay ile oyuna başlamak neden? Üstelik diğer kanatta Yusuf'un varlığını düşünürsek direkt olarak kanatlardaki dripling ile çıkma fırsatını sıfıra indiriyorsun.

10. Ne zaman istifa edeceksin?

MAÇIN ADAMI: TREZEGUET