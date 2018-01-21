34 maçlık bir ligte ise bu ihtimal ve değişkenlerin sayısı inanilmaz bir sayıya ulaşır. O yüzden 18. haftadan birşeyler söylemek çoğu zaman doğru değildir. Çünkü bu değişkenlerin estiği yönler her an değişebilir ve takımlara farklı avantajlar sunabilir. Ama bu Konyaspor maçından sonra Trabzonspor için çok büyük bir değişim olmadığı sürece sezona başladıkları hedefi yerine getirmeleri çok düşük ihtimal olarak gözüküyor. Futbolda hep bir şans vardır bunu reddedemeyiz ancak bugün yaşananlardan sonra Trabzonspor için iç açıcı şeyler söylemek pek mümkün değil. Peki Trabzonsporda bu maç üzerinde ümitleri çok aşağı çekenler nelerdi ve neredeyse bütün maçı 1 kişi eksik olan bir takımı neden yenemedi?

Rıza Hoca yeniden ilk 11'de tek kanat oyuncusu oynatmaya başladı. Bunun analizi daha önceki yazılarda defalarca yaptım. Artıları ve eksileri net olarak açıkladım. Bugün yine onları gördük. N'Doye tercihi ve daha sonra Bero tercihi savunma açısından güvenli bir tercih olsada hücum yönünden oldukça eksiklikler doğuruyor. Ve rakibin 10 kişi kaldığı senaryoda bu kadar korkakça tercihler puan kaybını beraberinde getirdi. Konyaspor hocası Mehmet Özdilek eksik olmalarına rağmen Orkan'ı oyuna alırken, Trabzonspor'un hocasının Bero'yu oyuna alması maçın kısa bir özetiydi aslında. Korkak oyun, korkak oyuncu tercihleri bir çok şeyi gösteriyor bize. Bu maçtan sonra artık Rıza Hoca Trabzonspor hocası mı soruları sorulabilir. Trabzonspor hedef ve oyun anlayışı olarak ne Kasımpaşa ne de Antalyaspor'dur. Orada ki oyun anlayışı ile Trabzonspor yönetilemez. Ki bu defansif tercihler bile 10 kişi Konyaspor'un defalarca pozisyon bulmasına engel olmadı. Trabzonspor'un çok fazla sorunu var. Ve çözülmesi zor gibi gözüküyor. O yüzden sene başındaki hedefe ulaşılması neredeyse imkansız.

Oynanan oyun, bulunan pozisyonlar ne olursa olsun Trabzonspor bugün 11'e 10 oynanan bir oyundan galip gelemedi. Evet pozisyonlar buldu, evet şanssız goller yedi ama futbol bir sonuç oyunudur ve Trabzonspor böyle bir fırsattan 1 puan ile ayrıldı. Hoca yaptığı tercihler ile çok yetersiz kaldı. Bu maçtan sonra oldukça büyük bir kredi yedi Rıza Hoca.

Fenerbahçe maçında Hubocan'ın olmayacağı, Onur'un yediği golden sonra bir moral düşüklüğü yasayacagi, net görülen savunma sorunu, hoca tercihigi yüzünden sadece Burak'a bağlı hücum hattı vb. onlarca sorun Fenerbahçe maçına da ümitli bakılmasına engel oluyor. Ancak değindiğim gibi futbol değişkenlerden oluşur ve herşey mümkündür.

MAÇIN ADAMI:Abdülkadir Ömür

Adeta tek başına hücumda pozisyon üretmek için çabaladı. Penaltı yaptırdı, rakibin dengesini çok fazla bozdu ve çok istekliydi. Her zaman güzel oynadı bu sezon Abdülkadir. Ama ilk defa "lider" gibi oynadı.