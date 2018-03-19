FARKLILIKLAR SPORU

BugÃ¼n RÄ±za Hoca'da 'Kazanan 11 deÄŸiÅŸtirilmez.' kliÅŸesi ile maÃ§a baÅŸladÄ±. Ve ilk yarÄ±da gÃ¶rdÃ¼k ki bu doÄŸru bir hamle deÄŸilmiÅŸ. Akhisar maÃ§Ä±nda neredeyse tÃ¼m takÄ±m ortalamaÂ Ã¼stÃ¼ iken iyi niyetli oynamasÄ±na raÄŸmen Olcay hiÃ§ bir hÃ¼cumdaÂ takÄ±ma ayak uyduramadÄ± ve Yusuf sol kanatta neredeyse bir hayalet gibi dolaÅŸtÄ±, akan oyuna hiÃ§ dahil olamadÄ±. TakÄ±mÄ±n gÃ¶bek iskeleti aynÄ± kalmak koÅŸuluÄŸu ile kanatlarÄ±n bu kadar oyundan dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fark ederek yapÄ±lacak iki hamle Ã§ok daha rahat bir maÃ§ geÃ§irmesine sebep olabilirdi Trabzonspor'un. NeyseÂ ki RÄ±za Hoca Yusuf'un solda Ã§ok verimsiz olduÄŸunu, Olcay'Ä±n ise devam eden formsuzluÄŸunu sonunda fark ederek 57.dakikada bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Yusuf'u saÄŸ kanada alÄ±rken Olcay yerine giren N'Doye sol kanada geÃ§ti. ArtÄ±k Trabzonspor'da taÃ§ Ã§izgisine yakÄ±n oynamaya Ã§alÄ±ÅŸan ama beceremeyen iki kanat yerine, hÃ¼cumunÂ nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen, rakibi koÅŸularÄ± ile boÄŸan ve savunmaya ekstra iÅŸler Ã§Ä±kartan iki tane iÃ§e kat eden oyuncularÄ± oldu. Ve maÃ§ burada koptu.

Â Orta saha da zaten yeterince iyi baskÄ± kuran, Onazi ve Kucka gibi iki oyuncunun varlÄ±ÄŸÄ± ile oldukÃ§a tempolu, enerjik ve oyunu iki yÃ¶nlÃ¼ oynarken top kazanmak Ã§okta zor olmuyordu. Ancak kazanÄ±lan toplar kanat oyuncularÄ± ile Ã§oÄŸu zaman harcanÄ±nca elinde hiÃ§ bir artÄ± kalmÄ±yordu Trabzonspor'un. Olcay-N'Doye deÄŸiÅŸikliÄŸi ile bu yanlÄ±ÅŸtanÂ da kurtulanÂ takÄ±m, kazandÄ±ÄŸÄ± toplar ile Ã¶zellikle Burak'Ä±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyi kullanarak hÄ±zlÄ± Ã§Ä±ktÄ± ve kontra ataklar ile iki tane gÃ¼zel Yusuf golÃ¼ buldu. Bu hem formsuz giden Yusuf'a bir motivasyon olurken takÄ±mÄ±n maÃ§Ä± kazanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. SÃ¼rekli oynatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan uzun top taktiÄŸinden ziyade, ikinci bÃ¶lgede kazanÄ±lan top ile hÄ±zlÄ± Ã§Ä±kmak taktiÄŸiÂ bu kadro kompozisyonuna Ã§ok daha fazla yakÄ±ÅŸÄ±yor. GÃ¼Ã§lÃ¼ enerjik orta sahalar ve rakip savunmayÄ± gerek koÅŸularÄ±, gerek fiziki yapÄ±larÄ± ile bozan ve hÃ¼cumlarda doÄŸru tercihi yapabilen oyuncular ile Trabzonspor Ã¼st Ã¼ste ligin oldukÃ§a iyi savunma yapan takÄ±mlarÄ± Akhisar ve Yeni Malatya'yÄ± yendi. Kayseri'nin puan kaybetmesinin ardÄ±ndan 5. sÄ±raya yÃ¼kselen takÄ±m eÄŸer bu sistem ve oyun anlayÄ±ÅŸÄ± ile devam ederse hasret kaldÄ±ÄŸÄ± Avrupa'ya kavuÅŸabilir.

ÂMAÃ‡IN ADAMI:Â ONAZÄ°

Â Â Â Ä°ki maÃ§tÄ±r oldukÃ§a iyi iÅŸler yapÄ±yor. Yeniden sÄ±rtÄ±na geÃ§irme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸu formayÄ± kolay kolay bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Ä°ki yÃ¶nlÃ¼ oyunu, hÄ±zÄ±, Ã§abukluÄŸu, azmi, Ã¶zellikle Burak'a attÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± toplarÄ± ile bu takÄ±m iÃ§in oldukÃ§a Ã¶nemli bir oyuncu. Okay'Ä±n Ã¶n libero oynayamadÄ±ÄŸÄ± iki maÃ§ta da Kucka ile Trabzonspor'un orta sahasÄ±nÄ±n saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaybolmasÄ±na izin vermediler. AttÄ±ÄŸÄ± gol ise saha iÃ§inde verdiÄŸi Ã§abanÄ±n gÃ¼zel bir Ã¶dÃ¼lÃ¼ idi.